Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon (à gauche) et président et le chef de la direction de Lion, Marc Bédard (à droite).

Lion Électrique a obtenu la clémence de ses prêteurs et un nouveau prêt pouvant atteindre 7,5 millions du gouvernement Legault pendant que le constructeur de camions et d’autobus électriques cherche à renflouer ses coffres.

Cette marge de manœuvre, dont les détails ont été annoncés mardi, n’a pas semblé rassurer les investisseurs. À la Bourse de Toronto, le titre de l’entreprise établie à Saint-Jérôme a retraité de 4,1 %, ou cinq cents, pour clôturer à 1,18 $.

Le constructeur québécois a conclu une entente avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie pour un prêt de 5 millions, assorti d’un taux d’intérêt annuel fixe de 13 %. L’entente prévoit un « moratoire de 12 mois » sur le paiement des intérêts et du capital.

De plus, sous « certaines conditions », qui n’ont pas été précisées, le prêt pourrait atteindre 7,5 millions.

Parallèlement, Lion dit avoir conclu des ententes avec sept prêteurs, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Groupe Mach et la Fondation Mirella et Lino Saputo afin d’obtenir des assouplissements et d’autres modifications à des emprunts.

Sous forte pression financière, Lion a fait quelque 370 mises à pied et licenciements au Québec ainsi qu’aux États-Unis depuis l’automne dernier. La compagnie compte quelque 1150 employés.

Au 31 mars dernier, il ne restait que 5 millions US dans les coffres de Lion.

Quelque 300 salariés de son usine d’assemblage de Saint-Jérôme ont par ailleurs opté pour la syndicalisation en s’associant à l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA).

Le syndicat souhaite aussi s’implanter dans les autres usines de Lion, notamment celles situées à Mirabel (blocs-batteries) et à Joliet, en Illinois.