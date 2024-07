S’assurer que les envois massifs de courriels, par des entreprises ou des organisations, n’atterrissent pas dans la boîte de courrier indésirable. Palisade a mis au point une plateforme logicielle qui s’assure de la conformité des envois de courriels, engendrant une hausse de 22 % des ventes en moyenne.

Qui ?

Au départ, ce sont deux amis d’enfance qui voulaient démarrer une entreprise ensemble depuis longtemps. Samuel Chénard est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval et Ian Bussières, diplômé en génie des technologies de l’information de l’École de technologie supérieure (ETS).

À partir de 2021, les deux amis entrepreneurs explorent, font des expériences pour trouver une idée de nouvelle entreprise. « L’idée de Palisade est venue des changements d’Apple et Google, qui ont imposé des standards de sécurité pour envoyer des courriels », explique M. Bussières.

Palisade est officiellement fondée en octobre 2023 et la plateforme est mise en marché début 2024. M. Chénard est aujourd’hui PDG de Palisade et M. Bussières, son chef de la technologie. La jeune entreprise compte en outre trois employés à temps plein actionnaires et « quelques douzaines de clients » en cinq mois, précise le PDG.

Le produit

Pour le commun des mortels, il est parfois mystérieux de comprendre pourquoi certains courriels atterrissent dans la boîte de courrier indésirable. Même les entreprises ne connaissent pas toujours la mécanique de la conformité des envois de courriel, basée sur des protocoles de sécurité et qui dépend essentiellement d’un nom de domaine. Essentiellement, pour des gestionnaires de courriels comme Google ou Microsoft, il s’agit de s’assurer que les courriels proviennent de sources légitimes.

C’est là qu’intervient Palisade.

« On connaissait déjà la complexité de mettre ces protocoles-là en place, explique M. Bussières. La complexité augmente et la plupart des entreprises n’ont simplement pas le savoir à l’interne pour faire ça efficacement. Nous, on est vraiment convaincus que les gens ne devraient pas avoir à faire ça. »

Les entreprises vont souvent recourir à des consultants pour les aider à rendre leurs envois de courriels conformes. « On s’est dit : nous, on va faire un logiciel qui automatise ça, explique le chef de la technologie. Ça va coûter pas mal moins cher et on va être capables de le faire pour tout le monde. »

Palisade s’occupe également du diagnostic, pour établir quel pourcentage de courriels se rend bien dans la boîte de réception des clients.

Des statistiques : l’intervention de Palisade fait grimper de 40 % l’ouverture des courriels par les clients, et augmente de 22 % les ventes suscitées par ces envois. « Il y a des études indépendantes qui ont été faites là-dessus, dit le PDG. C’est pas mal payant. »

Les services de Palisade sont facturés par mois, 99 $ US selon la grille tarifaire publiée sur le site.

Les défis

Les principales difficultés ont été technologiques, explique Ian Bussières. « Ce n’est pas nécessairement facile, il y a beaucoup d’exceptions. »

Il n’est pas toujours facile d’obtenir les informations techniques des services de courriels. « Il y a parfois un peu d’opacité sur la façon dont ils doivent être configurés, rapporte M. Chénard. La documentation n’est pas très claire, elle est très changeante. Notre service vise justement à enlever cette opacité. »

L’avenir

Pas de grandes surprises ici : chez Palisade, on veut « s’améliorer, commencer à avoir plus de clients, améliorer la machine », indique M. Chénard.

« On est vraiment concentrés sur le moteur de notre machine, on veut bien faire cette job-là avant de commencer à se diversifier, à faire plus de choses, ajoute M. Bussières. On veut faire un petit éventail de choses, mais vraiment, vraiment bien. »

À plus long terme, Palisade pourrait aller jusqu’à configurer l’ensemble des infrastructures de communications des entreprises. Mais pas trop vite, rappelle le PDG : « Ce marché-là est vraiment gigantesque. Ce qu’on essaie de faire en ce moment, il n’y a pas vraiment personne qui fait ça. C’est pour ça qu’on est convaincus qu’on doit vraiment mettre des efforts à le faire vraiment bien. »