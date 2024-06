WestJet a annulé près de 700 vols, bouleversant les plans d’environ 100 000 passagers, alors qu’une grève inattendue des mécaniciens est entrée dans sa troisième journée dimanche, à l’occasion du week-end le plus occupé de la saison.

Christophe Reynolds La Presse Canadienne

Les quelque 680 travailleurs, dont les inspections et les réparations quotidiennes sont essentielles aux opérations de la compagnie aérienne, ont débrayé vendredi soir malgré une directive d’arbitrage exécutoire du ministre fédéral du Travail.

Depuis jeudi, le service de suivi FlightAware montre que WestJet a annulé 687 vols prévus entre cette date et la fin du long week-end de la fête du Canada.

Dimanche matin, 77 % des vols de la journée ont été annulés. WestJet était en tête de la liste mondiale des annulations parmi les grandes compagnies aériennes samedi et dimanche.

À Montréal, des vols en partance pour Winnipeg, Calgary et Edmonton ont été annulés dimanche.

WestJet et l’Airplane Mechanics Fraternal Association (AMFA) ont accusé l’autre partie de refuser de négocier de bonne foi.

Le président de WestJet Airlines, Diederik Pen, a critiqué ce qu’il appelle les « actions imprudentes continues » du syndicat, qui fait selon lui des « efforts flagrants » pour perturber les projets de voyage des Canadiens, tandis que le syndicat soutient que l’entreprise basée à Calgary a refusé de répondre à sa dernière contre-proposition.

PHOTO CHRISTOPHER KATSAROV, LA PRESSE CANADIENNE Un employé parle avec des passagers dans la zone d’enregistrement de WestJet à l’aéroport international Pearson, à Toronto, le 29 juin.

Dimanche, la partie syndicale a déclaré que ses membres étaient « victimes de la campagne de relations publiques virulente de WestJet selon laquelle [ils sont] des contrevenants », citant des « calomnies » contre les travailleurs concernant leur droit de grève.

Vendredi, l’AMFA a affirmé que « la réticence de la compagnie à négocier avec le syndicat a rendu la grève inévitable ».

Les membres du syndicat ont rejeté un accord avec WestJet plus tôt ce mois-ci et après deux semaines de négociations tendues entre les deux parties, qui ont abouti à l’intervention du gouvernement fédéral. Un arbitrage exécutoire a été ordonné jeudi afin d’obliger WestJet et le syndicat à résoudre le conflit.

La direction de l’AMFA a publié une lettre du Conseil canadien des relations industrielles concernant sa décision dans laquelle elle affirme que le renvoi ministériel n’a pas pour effet de suspendre le droit de grève ou de lock-out.

Les responsables de WestJet se disent « extrêmement outrés de ces actions » et affirment qu’ils tiendront l’AMFA « entièrement responsable du stress et des coûts inutiles qui en découlent ».

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, qui a déclaré que l’ordre du Conseil canadien des relations industrielles n’était pas conforme avec l’orientation qu’il avait donnée, a de nouveau pris la parole samedi, demandant aux deux parties de travailler de concert avec le Conseil pour parvenir à un accord.

« Il y a beaucoup en jeu. Les Canadiens ont besoin que cette situation soit résolue », a-t-il écrit sur le réseau social X, en soirée.