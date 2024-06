Une grève soudaine du syndicat des mécaniciens de WestJet oblige la compagnie aérienne à annuler davantage de vols pendant la longue fin de semaine de la fête du Canada, perturbant ainsi les plans de plus de 49 000 voyageurs.

La Presse Canadienne

La compagnie aérienne basée à Calgary a déjà annulé un total de 407 vols au cours du week-end dans le but de « maintenir la stabilité ».

La plupart des vols ont été annulés samedi, soit 282 voyages à bord des avions WestJet. Dimanche, 68 annulations de vols ont été annoncées.

À Montréal, des vols en partance pour Winnipeg, Calgary et Edmonton ont été annulés dimanche.

Consultez l’état des vols de WestJet

Les perturbations de voyage surviennent après que les membres de l’Airplane Mechanics Fraternal Association (AMFA) ont débrayé vendredi après-midi, affirmant que « la réticence de la compagnie aérienne à négocier avec le syndicat a rendu la grève inévitable ».

Ce moyen de pression intervient après que les membres du syndicat ont rejeté un accord avec WestJet plus tôt ce mois-ci et après deux semaines de négociations tendues entre les deux parties, qui ont abouti à l’intervention du gouvernement fédéral. Un arbitrage exécutoire a été ordonné jeudi afin d’obliger WestJet et le syndicat à résoudre le conflit.

PHOTO CHRISTOPHER KATSAROV, LA PRESSE CANADIENNE Un employé parle avec des passagers dans la zone d’enregistrement de WestJet à l’aéroport international Pearson, à Toronto, le 29 juin.

La direction de l’AMFA a publié une lettre du Conseil canadien des relations industrielles concernant sa décision dans laquelle elle affirme que le renvoi ministériel n’a pas pour effet de suspendre le droit de grève ou de lock-out.

Les responsables de WestJet se disent « extrêmement outrés de ces actions » et affirment qu’ils tiendront l’AMFA « entièrement responsable du stress et des coûts inutiles qui en découlent ».

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, qui a déclaré que l’ordre du Conseil canadien des relations industrielles n’était pas conforme avec l’orientation qu’il avait donnée, a de nouveau pris la parole samedi, demandant aux deux parties de travailler de concert avec le Conseil pour parvenir à un accord. « Il y a beaucoup en jeu. Les Canadiens ont besoin que cette situation soit résolue », a-t-il écrit sur le réseau social X, en soirée.