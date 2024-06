(Calgary) WestJet affirme avoir annulé au moins 150 vols à partir de samedi après que le syndicat chargé de l’entretien des avions de la compagnie aérienne a annoncé qu’il s’était mis en grève quelques heures plus tôt.

David Boles La Presse Canadienne

L’Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) a annoncé que ses membres avaient commencé à faire grève vers 19 h 30, heure de l’Est, vendredi, parce que « la réticence de la compagnie aérienne à négocier avec le syndicat a rendu la grève inévitable ».

Cette décision intervient alors que le gouvernement fédéral a ordonné jeudi un arbitrage exécutoire pour résoudre le conflit entre la compagnie aérienne et ses mécaniciens.

Depuis deux semaines, des discussions difficiles sont tenues avec le syndicat en vue d’une nouvelle convention collective.

Les responsables de WestJet, basée à Calgary, ont fustigé vendredi la décision du syndicat des mécaniciens, se disant « extrêmement outrés de ces actions », et affirmant qu’ils tiendront l’AMFA « entièrement responsable du stress et des coûts inutiles qui en découlent ».

Tôt samedi, le président de WestJet, Diederik Pen, a déclaré dans un communiqué que cette grève « ne sert personne » et que « l’ampleur de cette perturbation délibérée est dévastatrice ».

Jeudi, WestJet avait affirmé que l’AMFA se conformait à l’ordonnance d’arbitrage et qu’en conséquence, « il n’y aura pas de grève ou de lock-out et la compagnie aérienne n’annulera plus de vols ».

Le changement de position intervenu vendredi a semblé choquer aussi bien les voyageurs que les cadres.

« Mon vol de dimanche est-il menacé ? », se demandait Andrew Wheatley, d’Edmonton, dans un message sur le réseau social X. « Je soutiens le droit de grève d’un syndicat si c’est légal. Et j’espère qu’il obtiendra un bon accord. Mais en même temps, je dois être au travail lundi matin », a-t-il ajouté.

Dans une mise à jour adressée à ses membres, le comité de négociation syndical a fait référence à une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles qui n’interdit pas explicitement les grèves ou les lock-out alors que le tribunal entreprend un arbitrage à la suite de la directive du ministre du Travail Seamus O’Regan mercredi.

Ce n’est pas la première fois que WestJet est au bord d’une grève. L’année dernière, la compagnie aérienne a évité une grève aux premières heures du long week-end de mai, mais avant mené à l’annulation de plus de 230 vols et forcé des milliers de personnes à modifier leurs projets de voyage.