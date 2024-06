(New York) L’Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a sanctionné Boeing pour sa communication autour de l’incident du 5 janvier lors duquel une porte d’un appareil d’Alaska Airlines s’était détachée en plein vol, accusant le constructeur d’orienter l’opinion.

Agence France-Presse

Les faits concernent une présentation effectuée, mardi, pour un groupe de journalistes par la vice-présidente chargée de la qualité, Elizabeth Lund, à l’usine de Renton (État du Washington).

« Lors de ce breffage, Boeing a dépeint l’enquête de la NTSB [sur l’incident du 5 janvier] comme la recherche de l’individu responsable de la pose de la porte » qui a été arrachée lors d’un vol d’Alaska Airlines, sans faire de victime, a indiqué le régulateur dans un communiqué, publié jeudi.

Mais la NTSB dit être plutôt « intéressée par la cause probable de l’accident, et non sur le fait de faire peser la faute sur un individu ou d’établir les responsabilités ».

Selon les premiers éléments de l’enquête de la NTSB, plusieurs boulons censés bloquer la porte du Boeing 737 MAX 9 d’Alaska Airlines étaient manquants.

L’agence a recueilli des documents écrits et des photos qui montrent que des employés de Boeing ont retiré quatre boulons situés à ces emplacements lors d’une inspection à l’usine de Renton avant la livraison de l’avion, en octobre dernier.

L’opération avait été réalisée pour remplacer cinq rivets endommagés dans l’habitacle de l’appareil. D’autres clichés pris après le changement des rivets montrent qu’en trois points au moins, des boulons n’ont pas été réinstallés.

Cette porte servait à boucher une issue et n’avait pas vocation à être ouverte, ce modèle possédant déjà suffisamment de sorties de secours dans cette configuration.

Lors de son breffage, Mme Lund a écarté la responsabilité de l’équipe chargée de fermer la porte.

« Ils n’ont pas réinstallé les rivets. Ce n’était pas à eux de le faire », a affirmé la responsable, tout en précisant que Boeing n’était pas en mesure d’identifier les employés qui auraient dû réaliser cette tâche, mais ne l’ont pas fait.

Du fait de ce qu’elle considère comme un manquement dans sa communication, la NTSB a décidé de priver Boeing d’accès aux informations recueillies par l’agence au fil de ses investigations sur l’incident du 5 janvier.

La NTSB va également envoyer une convocation à Boeing pour une audition sur l’incident, les 6 et 7 août.

« Nous regrettons sincèrement que nos déclarations aient empiété sur les prérogatives de la NTSB comme source d’information sur l’enquête », a réagi une porte-parole de Boeing.

Cette dernière a indiqué que les éléments dévoilés lors de la présentation « visaient à clarifier notre responsabilité dans l’accident et expliquer les mesures que nous prenons » pour remédier à d’éventuelles défaillances.