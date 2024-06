Le contrat accordé à MDA comprend le financement de la phase de conception finale, ainsi que celles de la construction, de l’assemblage du système, de l’intégration et du test du système robotique complet Canadarm3.

PHOTO FOURNIE PAR LA NASA, VIA LA PRESSE CANADIENNE

(Brampton) L’entreprise ontarienne MDA Space a décroché un contrat d’un milliard de dollars avec l’Agence spatiale canadienne qui lui permettra de mener les prochaines phases de la conception du système robotique Canadarm3.

La Presse Canadienne

MDA construit le Canadarm3 qui sera utilisé à bord de la station Gateway, une collaboration dirigée par la NASA visant à établir une station spatiale en orbite lunaire.

La station Gateway est un élément clé du programme Artémis de la NASA, dont l’objectif est de renvoyer des astronautes sur la Lune.

Le contrat accordé à MDA comprend le financement de la phase de conception finale, ainsi que celles de la construction, de l’assemblage du système, de l’intégration et du test du système robotique complet.

Le Canadarm3 comprendra un grand bras robotisé, un petit bras robotisé plus agile et un ensemble d’outils spécialisés. Ses opérations seront menées entièrement à partir du Canada. Son lancement est prévu pour 2029, au plus tôt.

Le contrat comprend également la planification et la formation du personnel en vue des opérations de mission en orbite.