Fabricant québécois de médicaments génériques, Pharmascience offre plus de 1400 produits.

L’une des plus grandes pharmaceutiques canadiennes, Pharmascience, a été la cible d’une cyberattaque dans les dernières semaines, a appris La Presse. L’entreprise montréalaise refuse de détailler l’ampleur de l’attaque, affirmant avoir depuis « sécurisé » ses systèmes informatiques.

« Le 1er juin, nous avons détecté un tiers non autorisé qui a accédé à notre réseau », a confirmé par courriel à La Presse Valérie Piuze, directrice des communications du fabricant de médicaments génériques. Elle refuse par ailleurs de préciser la nature, l’ampleur et la durée du piratage.

Il est fréquent que les entreprises découvrent une intrusion des semaines après qu’elle ait commencé.

Le manufacturier montréalais affirme avoir réagi promptement : « Nous avons immédiatement activé notre plan de réponse aux incidents, sécurisé nos systèmes, fait appel à nos experts de premier plan en cybersécurité. »

« Depuis, nous avons repris nos activités de manière sûre et efficace », écrit-elle. L’entreprise a refusé de confirmer s’il y a eu demande de rançon et si un montant aurait payé.

« En raison de l’aspect confidentiel de cet incident, nous ne pouvons pas fournir d’autres détails », ajoute Mme Piuze, assurant que « l’approvisionnement de nos produits aux patients et la sécurité de nos données sont nos principales priorités. »

Créée en 1983, Pharmascience se présente comme la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne. Maillon important de la chaîne d’approvisionnement au Canada, elle se spécialise dans la fabrication de médicaments génériques et offre plus de 1400 produits.

Au cours des dernières années, les attaques informatiques se sont multipliées dans le secteur pharmaceutique. L’an dernier, le géant indien du générique Sun Pharma – présent au Canada depuis 2015 – a découvert une faille à l’hiver 2023. En juin de la même année, la Japonaise Eisai a été la cible en juin 2023 d’une attaque et a dû fermer ses systèmes informatiques à l’échelle mondiale.

L’Allemande Evotec et Novartis ont également subi des cyberattaques dans les dernières années.

Il y a deux semaines, La Presse révélait que les données médicales et personnelles de patients d’Innomar Strategies – un important gestionnaire canadien de programmes de soins en lien avec des médicaments de spécialité – avaient été volées à la suite d’une intrusion dans le système informatique de la société mère, Cencora.

En fin avril, c’est la chaîne de pharmacies London Drugs qui a dû fermer 79 magasins dans l’ouest du pays – Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba et Saskatchewan – à la suite d’une attaque informatique.