Shell a annoncé avoir pris une décision positive en matière d’investissement dans le projet, conçu pour capturer environ 650 000 tonnes de dioxyde de carbone par an provenant de la raffinerie et du complexe chimique de Scotford, près d’Edmonton.

(Calgary) Shell Canada affirme qu’elle met en œuvre son projet de captage du carbone Polaris en Alberta.

Amanda Stephenson La Presse Canadienne

La société – la filiale canadienne de la multinationale britannique Shell PLC – a annoncé mercredi avoir pris une décision positive en matière d’investissement dans le projet, conçu pour capturer environ 650 000 tonnes de dioxyde de carbone par an provenant de la raffinerie et du complexe chimique de Scotford, propriété de Shell, près d’Edmonton.

Cela équivaut à environ 40 % des émissions directes de CO 2 de Scotford provenant de la raffinerie et à 22 % de ses émissions provenant du complexe chimique.

Shell n’a pas divulgué la valeur financière du projet Polaris, mais a indiqué qu’il devrait amorcer ses activités vers la fin de 2028.

Shell a également annoncé mercredi qu’elle poursuivrait le projet Atlas Carbon Storage Hub en partenariat avec ATCO EnPower. La première phase d’Atlas, qui sera reliée au projet Polaris par un pipeline de 22 km, assurera un stockage souterrain permanent du CO 2 capté par le projet Polaris.

Polaris est le deuxième projet de captage et de stockage du carbone de Shell au Canada. Son premier, nommé Quest, a été achevé fin 2015 et est également situé dans le complexe de Scotford.

Ce projet, dont la construction a coûté 1,3 milliard, a permis de capter et de stocker environ 1 million de tonnes de CO 2 par an provenant de l’usine de valorisation de Scotford depuis 2015, a déclaré Shell.

Un nouveau crédit d’impôt fédéral

La décision de Shell de donner son feu vert au projet Polaris intervient quelques jours seulement après qu’un nouveau crédit d’impôt fédéral à l’investissement pour le captage et le stockage du carbone a reçu la sanction royale.

Ce crédit d’impôt a été annoncé pour la première fois en 2022, mais sa finalisation récente signifie que les entreprises peuvent désormais demander et réclamer le crédit pour compenser les coûts en capital liés à la construction d’installations de captage du carbone.

« Cela [le crédit d’impôt] était un élément essentiel de la décision [concernant Polaris] », a indiqué la présidente de Shell Canada, Susannah Pierce.

Il y a eu une vague de propositions de captage du carbone au Canada ces dernières années, même si peu d’entre elles ont reçu une décision d’investissement.

Le captage et le stockage du carbone, qui consistent à capter et à comprimer les émissions nocives de CO 2 provenant des processus industriels, puis à les stocker en toute sécurité sous terre, sont considérés par beaucoup comme le meilleur moyen de décarboner les industries très polluantes telles que la production de pétrole, de gaz et de ciment.

Mais cette technologie est très coûteuse et les entreprises se montrent réticentes à y investir de l’argent sans un soutien important des gouvernements.

Le plus grand projet de captage du carbone proposé au Canada, une proposition de 16,5 milliards présentée par un groupe de sociétés de sables bitumineux appelé Alliance nouvelle voies, n’a pas encore reçu de décision d’investissement.

Mme Pierce a déclaré que chaque projet est différent, mais dans le cas de Shell, Polaris est un « élément clé » de la stratégie globale de décarbonation de l’entreprise.

« Nous nous sommes engagés à décarboner notre installation de Scotford, nous avons de l’expérience en matière de CSC [captage et stockage du carbone] grâce à nos années d’exploitation de l’installation Quest », a-t-elle souligné en entrevue.

« Avec la bonne combinaison d’un cadre fiscal et d’une réglementation, nous avons pu comparer l’alternative du CSC à toutes les autres solutions pour respecter nos obligations de conformité, et celle-ci a fonctionné », a-t-elle ajouté.