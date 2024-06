Alimentation Couche-Tard aura un nouveau leader pour la rentrée. L’actuel chef de l’exploitation de la chaîne de dépanneurs de Laval, Alex Miller, remplacera Brian Hannasch au poste de PDG en septembre.

Alex Miller s’est joint à Couche-Tard en 2012, d’abord à titre de directeur des carburants, de l’immobilier et des installations avant de gravir des échelons dans l’entreprise.

« Couche-Tard n’a eu que deux chefs de la direction au cours de ses près de 45 ans d’histoire, et nous prenons cette nomination extrêmement au sérieux », commente Alain Bouchard, cofondateur et président exécutif du conseil d’administration de Couche-Tard.

Brian Hannasch s’apprête à prendre sa retraite et quittera donc son poste de président et chef de la direction ainsi que le conseil d’administration. Il avait succédé à Alain Bouchard au poste de PDG en 2014. Il agira comme conseiller spécial auprès d’Alex Miller et d’Alain Bouchard.

« Je resterai en tant que conseiller spécial pour les deux prochaines années, en me concentrant sur les fusions et acquisitions », a précisé Brian Hannasch mercredi en conférence téléphonique.

Alain Bouchard souligne que Brian Hannasch a été un chef de la direction « vraiment phénoménal » pour Couche-Tard.

« Au cours de son mandat, il a dirigé l’entreprise vers une croissance époustouflante, notamment une augmentation de 400 % du prix de l’action et l’acquisition de 7800 magasins, la réalisation réussie de notre ambitieuse stratégie “Doubler Encore” et le lancement de notre nouveau plan quinquennal. Brian a également négocié et dirigé avec succès l’entreprise à travers des transactions révolutionnaires et bien exécutées, ce qui est un exploit rare dans de nombreux secteurs. »

Avant de se joindre à Couche-Tard il y a une douzaine d’années, Alex Miller avait auparavant travaillé chez BP, où pendant 16 ans il a occupé divers postes liés aux opérations, à l’approvisionnement, au développement des affaires et à la stratégie aux États-Unis et en Europe.

Le changement à la tête de l’entreprise est annoncé après le dévoilement la veille d’une performance financière de fin d’exercice mitigée.

Notamment, le bénéfice par action ajusté des mois de février, mars et avril s’est élevé à 48 cents US, alors que les analystes anticipaient 51 cents US.

« Il ne fait aucun doute que ce trimestre a été difficile, avec une inflation persistante et une pression continue sur les consommateurs qui surveillent attentivement leurs dépenses », commente le PDG sortant Brian Hannasch.

« Nous restons néanmoins très optimistes quant à notre activité. Malgré les récentes diminutions de ventes par magasins comparables, celles-ci ont globalement connu une croissance constante à l’échelle mondiale au cours des deux dernières années. »

Dans une note envoyée à ses clients mardi soir, l’analyste Martin Landry, de la firme Stifel/GMP, dit continuer de croire que Couche-Tard gagne des parts de marché dans un environnement difficile sur le marché américain, en particulier face à 7-Eleven.