PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

FedEx fait mieux que prévu et voit la demande repartir

(New York) Le groupe américain de livraison de plis et colis FedEx a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes, grâce à des économies de coûts, et voit sa croissance repartir dans les mois à venir.

Agence France-Presse

Le bénéfice net de son quatrième trimestre décalé (de mars à mai) ressort à 1,47 milliard de dollars, en baisse de 4 % sur un an, selon un communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, indicateur le plus suivi par le marché, il atteint 5,41 dollars, au-dessus des 5,34 dollars anticipés par les analystes.

L’entreprise de Memphis (Tennessee) doit cette bonne surprise à de nouveaux efforts sur les coûts. Son programme Drive, lancé en 2023, a permis d’économiser 2,2 milliards de dollars en année pleine.

Lors du trimestre écoulé, les dépenses ont ainsi progressé moins vite (+0,6 %) que le chiffre d’affaires (+0,8 % à 22,1 milliards), ce qui a permis d’améliorer les marges.

« Nous avons augmenté notre bénéfice opérationnel et nos marges durant quatre trimestres consécutifs » au cours de l’exercice comptable 2024, clôturé fin mai, a souligné le directeur général Raj Subramaniam, cité dans le communiqué.

FedEx a annoncé mi-juin qu’il prévoyait de supprimer de 1700 à 2000 emplois en Europe au sein de ses équipes administrative et commerciale.

Cet exercice aura été délicat à traverser, avec un ralentissement de la demande dans plusieurs branches.

Au quatrième trimestre comptable, les volumes ont accéléré sur le segment FedEx Ground (transport par la route) et se sont redressés dans le fret et le service de livraison rapide FedEx Express.

Pour l’année comptable en cours, entamée début juin, FedEx table sur une croissance comprise entre 1 et 5 % sur un an.

Il s’attend aussi à dégager un bénéfice net par action compris entre 20 et 22 dollars hors éléments exceptionnels, soit plus que ne le prévoyaient les analystes.

Le groupe est engagé dans un programme de rationalisation de sa structure et a notamment décidé de sortir de sa flotte 22 Boeing 757-200, pour moderniser ses équipements, mais aussi réduire son parc pour « mieux l’aligner avec le niveau de la demande actuelle et future ».

FedEx se prépare notamment à l’échéance de son contrat de sous-traitance avec les services postaux américains (USPS), qui s’achèvera en septembre.

L’entreprise s’attend à ce que la sortie de ce partenariat lui permette d’améliorer sa rentabilité.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, le titre bondissait de 14,23 %, porté par les résultats du groupe, mais aussi par l’annonce d’un plan de rachat d’actions de 2,5 milliards de dollars.