(Laval) Alimentation Couche-Tard affirme que son bénéfice net a chuté de près d’un tiers au quatrième trimestre alors que les consommateurs, pressés par l’inflation, surveillent leurs dépenses.

La Presse Canadienne

Le détaillant a indiqué, mardi, après la fermeture des marchés, que son bénéfice net attribuable aux actionnaires a totalisé 453 millions US pour le trimestre terminé le 28 avril, en baisse par rapport aux 670,7 millions US du même trimestre de l’année dernière.

Le bénéfice net par action diluée a été de 47 cents US, par rapport à 68 cents US un an plus tôt.

La société établie à Laval a affirmé que la baisse des bénéfices s’explique en partie par le repli des marges brutes sur le carburant, la semaine de moins pour le trimestre par rapport à l’an dernier, ainsi que par les dépenses et amortissements liés aux investissements et acquisitions.

Le chiffre d’affaires des magasins comparables a diminué de 0,5 % aux États-Unis, de 2 % en Europe et de 3,4 % au Canada en raison de la baisse des dépenses discrétionnaires.

Le président et chef de la direction Brian Hannasch a déclaré dans un communiqué qu’il ne faisait aucun doute que ce trimestre a été difficile, mais qu’il restait très optimiste quant à l’activité même avec la baisse des ventes des magasins comparables.

Pour s’adapter, M. Hannasch a affirmé que l’entreprise s’est efforcée d’étendre son programme de fidélité, de lancer des promotions de boissons estivales et d’améliorer la formation des employés.

Selon les résultats présentés mardi, les ventes totales ont été de 17,6 milliards US, en hausse d’environ 8 % par rapport à 16,3 milliards US un an plus tôt.