Le 10 juin, quand Apple a dévoilé ses nouveaux logiciels d’intelligence artificielle, tous les présentateurs se sont succédé sur scène dans la même position : debout, les jambes écartées et les pieds vers l’extérieur.

Shira Ovide The Washigton Post

Le fait que tout le monde ait adopté la « posture Apple » – comme l’a surnommée un groupe de discussion sur X – était bizarre.

Ce n’est pas la première fois qu’elle était observée durant des présentations d’Apple.

Cette posture est enseignée dans le milieu de l’art oratoire et des arts de la scène, dit Ruth Sherman, qui conseille les PDG et les célébrités qui doivent s’exprimer en public.

PHOTO NIC COURY, ARCHOVES AGENCE FRANCE-PRESSE Tim Cook, PDG d’Apple, lors de la conférence annuelle de l’entreprise à Cupertino, en Californie, le 10 juin 2024

Mme Sherman ne sait pas si les cadres d’Apple ont été formés à cette technique courante. (Apple n’a pas souhaité faire de déclaration à ce sujet.) Cette position est idéale lors d’une allocution, permettant de maintenir son équilibre et de se tourner vers différentes parties de l’auditoire, dit Mme Sherman.

Observer la posture des patrons peut sembler de la pseudoscience, mais il existe une longue tradition de recherche, parfois controversée, sur les aspects du langage corporel qui renforcent l’autorité des orateurs, trahissent leurs mensonges ou envoient des messages non verbaux.

Il y a fort à parier que rien – posture, geste de la main, utilisation ou évitement d’un mot – n’est le fruit du hasard chez Apple, qui vaut 3,3 billions en Bourse et qui est connue pour l’attention méticuleuse qu’elle accorde à son image et à l’apparence de ses produits.

Les Britanniques et la « posture puissance »

Les médias britanniques adorent montrer des politiciens – surtout du Parti conservateur – adoptant la « posture puissance » (en écartant exagérément les jambes).

Selon certains, la « posture puissance » britannique rappelle Beyoncé, la pose « mains sur les hanches » de Lynda Carter en Wonder Woman, ou un célèbre portrait d’Henri VIII.

Au début des années 2010, une conférence TED sur la « posture puissance » a suscité beaucoup de discussions : on arguait qu’une attitude physique confiante augmentait la confiance en soi.

Des chercheurs affirmaient que certaines positions – comme la posture ouverte à la Apple ou la position assise, mains derrière la tête et pieds sur le bureau – réduisaient le niveau d’une hormone associée au stress et augmentaient le niveau de testostérone. (La rigueur statistique des travaux ayant mené à cette conférence a par la suite été contestée par d’autres chercheurs.)

Selon Connson Locke, professeur de gestion à la London School of Economics, la recherche a établi que certains signes non verbaux peuvent renforcer l’image de leader et le charisme des orateurs. Par exemple, établir un contact visuel, se tenir droit et occuper l’espace par la gestuelle et le mouvement, au lieu de se faire petit comme dans un enclos.

Les dirigeants d’Apple en ont peut-être un peu trop mis : « Rien n’oblige à se tenir debout les jambes anormalement écartées », a déclaré M. Locke. « C’est un peu ridicule, il me semble. »

Essayez vous-même

Mme Sherman utilise cette posture dans ses allocutions et l’enseigne aux cadres et célébrités qui la consultent (elle refuse de nommer ses clients parce qu’elle veut les garder, dit-elle).

Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules et les genoux légèrement fléchis. Penchez le torse un peu vers l’avant, puis pointez les orteils vers l’extérieur (c’est naturel, dit Mme Sherman).

« C’est une bonne position de départ », elle donne de l’assurance, dit Mme Sherman. L’inclinaison vers l’avant donne l’impression d’être très impliqué.

Outre la posture, le principal conseil de Mme Sherman à quiconque doit parler en public est de « répéter bien au-delà de ce dont vous avez envie ». Cela ne veut pas dire mémoriser chaque mot, mais répéter à voix haute et non dans sa tête, précise-t-elle.

Cependant, comme on a pu le constater lors de l’évènement Apple, ça paraît quand on essaie trop d’avoir l’air naturel.

Par coïncidence, la posture Apple est aussi une bonne position d’haltérophilie, souligne l’entraîneur en musculation Jake Boly. Les présentateurs d’Apple ont l’air « prêts à tout, en techno et sous la barre d’haltères », explique Jake Boly. « Ne vous disputez pas avec eux au gym. »

Cet article a été publié dans le Washington Post.

Lisez la version originale (en anglais ; abonnement requis)