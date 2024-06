Northvolt répète qu’elle doit aller vite pour lancer la fabrication de ses cellules de batteries. La patience ne semble pas être une vertu de ses clients. En Europe, BMW vient d’annuler une commande de cellules de batteries qui frôle les 3 milliards CAN.

Malgré ce revers, qui s’ajoute à une semaine mouvementée sur le Vieux Continent pour l’entreprise établie à Stockholm, cela ne change rien à ses intentions en territoire québécois, assure-t-elle.

« Cette décision [de BMW] n’a aucun impact sur notre projet en Amérique du Nord, indique une porte-parole, Emmanuelle Rouillard. Nous poursuivons les activités de construction en cours sur le site. »

Au moment d’écrire ces lignes, jeudi, le géant allemand de l’automobile n’avait pas répondu aux questions de La Presse envoyées par courriel.

Selon divers médias allemands, Northvolt n’aurait pas été en mesure de respecter les modalités d’un contrat conclu avec BMW en 2020 pour l’approvisionnement de cellules de batteries – la dernière étape avant l’assemblage des batteries lithium-ion.

Le Manager Magazin, un mensuel économique allemand, a avancé que la multinationale suédoise éprouverait des difficultés à accélérer sa cadence de production dans sa méga-usine située dans le nord de la Suède. La décision du constructeur automobile allemand concerne une entente annoncée en 2020 avec Northvolt, évaluée à 2 milliards d’euros, pour des cellules de cinquième génération.

« Northvolt et BMW ont décidé conjointement de concentrer les activités sur le développement des cellules de nouvelle génération, indique la compagnie, dans une déclaration. Le groupe BMW soutient toujours l’établissement d’un fabricant de batteries durables en Occident. »

Sur son site web, le fabricant de cellules de batteries dit avoir obtenu des commandes de plus de 50 milliards US de constructeurs comme Volkswagen, BMW, Volvo et Scania.

Beaucoup en même temps

La jeune pousse suédoise en a plein les bras en ce moment.

Parallèlement à l’accélération de la production de son usine existante en Suède, elle serait en train de réévaluer la construction d’un deuxième complexe dans le pays, qui devait sortir de terre à Borlange. En mars dernier, elle a également donné le coup d’envoi à la construction d’une usine de cellules de batteries en Allemagne.

Au Québec, elle a obtenu le feu vert du gouvernement Legault, le 5 juin dernier, pour aller de l’avant avec la construction des premiers bâtiments de sa méga-usine de cellules de batteries en Montérégie, un chantier évalué à 7 milliards. La mise en service du complexe est prévue pour 2027.

Le cofondateur de Northvolt et dirigeant des activités nord-américaines, Paolo Cerruti, a répété à plusieurs reprises l’importance, pour l’entreprise, d’aller le plus rapidement possible.

En entrevue avec La Presse, en avril dernier, il soulignait que l’entreprise ne pouvait se permettre d’accumuler les retards en raison de son échéancier de commandes serré.

Il avait alors révélé que le « client d’ancrage » nord-américain était prêt à acheter jusqu’à la moitié de la production annuelle de la première phase du mégacomplexe québécois.

Northvolt s’installera sur un terrain de 170 hectares qui chevauche Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Elle y fabriquera des matériaux de cathodes – le pôle positif d’une batterie lithium-ion – ainsi que des cellules.

À l’exception de la portion qui concerne le recyclage de batteries, les autres facettes du projet ne sont pas assujetties à la procédure du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement – ce qui avait valu de nombreuses critiques au gouvernement Legault. Ce processus comprend notamment des audiences publiques.

Un promoteur ne peut effectuer de travaux pendant ce processus.

Québec et Ottawa financent le projet québécois de Northvolt en offrant 2,7 milliards pour la réalisation du complexe. À cela s’ajoutent des subventions à la production de cellules plafonnées à 4,6 milliards.