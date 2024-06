L’entreprise montréalaise nesto, spécialiste des prêts hypothécaires en ligne, acquiert un important vis-à-vis établi à Vancouver, le Groupe CMLS, qui emploie 665 personnes et gère pour 50 milliards en prêts hypothécaires distribués par des courtiers.

Avec cette acquisition, nesto ambitionne de devenir le plus important prêteur hypothécaire au Canada qui fait entièrement affaire avec des technologies financières de pointe.

« Cette acquisition nous amène à une tout autre échelle, avec un portefeuille total de prêts qui passera de 11 milliards chez nesto à un peu plus de 60 milliards avec l’ajout de CMLS. Nous passerons aussi d’un effectif de 335 employés chez nesto, surtout à Montréal, à un effectif total de 1000 personnes avec des bureaux d’affaires dans les principales villes au Canada », affirme Malik Yacoubi, président-directeur général et cofondateur de nesto, lors d’un entretien avec La Presse.

Parmi les autres motifs de cette acquisition d’importance, nesto obtient l’accès au réseau de distribution de prêts de CMLS qui est bien établi dans le marché des courtiers hypothécaires. Ce réseau s’ajoutera aux activités de prêteur hypothécaire en ligne de nesto.

Grâce à l’acquisition de CMLS, nesto pourra étendre ses activités de financement hypothécaire résidentiel sur le marché des immeubles multilogements.

Par ailleurs, en multipliant par cinq son encours de prêts hypothécaires sous gestion, nesto prévoit de réaliser des économies d’échelle, afin de bonifier sa compétitivité dans le marché des prêts hypothécaires.

« Avec l’ajout de CMLS, nous pourrons accélérer la croissance et la diversification de notre offre de produits de financement hypothécaire. Aussi, nous aurons accès à de meilleures conditions de refinancement de base sur les marchés des capitaux, ce qui pourrait nous permettre d’offrir des taux de prêts hypothécaires encore plus concurrentiels », indique le PDG de nesto.

Entre-temps, pour réaliser son acquisition à 100 % du capital-actions de CMLS, nesto bénéficie d’une réinjection de capital par l’émission privée d’actions et de titres de dette parmi ses principaux investisseurs et actionnaires : les sociétés d’investissement en technologies financières Diagram et Portage de la filiale Sagard chez Power Corporation, ainsi que les divisions de capital de risque à la Banque Nationale, à la Banque de Montréal (BMO) et à la société financière IGM (Investors Group Mackenzie).

Par ailleurs, le financement de cette acquisition comprend de premiers investissements de la part du Fonds de solidarité et du Fondaction.

Après la conclusion de cette transaction, nesto prévoit que « tous les dirigeants et employés de CMLS feront la transition vers l’entité combinée », et que « les actionnaires de CMLS conserveront une participation dans le groupe combiné ».

Entre autres, l’actuel PDG de nesto, Malik Yacoubi, deviendra le PDG de tout le groupe combiné. Quant au président de CMLS, Sam Brown, il continuera en tant que président et chef de la « division commerciale » du financement hypothécaire en immobilier multilogements.