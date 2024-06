Souhaitant diversifier encore davantage ses activités, l’entreprise de Rougemont Industries Lassonde réalise l’acquisition d’un fabricant américain d’aliments de spécialité.

Lassonde achète Summer Garden, une entreprise de 200 employés de l’Ohio, dans une transaction évaluée 235 millions US, l’équivalent de 320 millions canadiens.

Un montant additionnel pouvant atteindre jusqu’à 45 millions US pourrait être versé sur trois ans si certains objectifs financiers sont atteints.

Summer Garden fabrique et commercialise des sauces et des condiments, notamment des sauces pour pâtes aux tomates et à la crème, des sauces BBQ, des trempettes et des vinaigrettes.

Son portefeuille comprend environ 250 produits vendus dans plus de 20 000 points de vente sous les marques Gia Russa, et Little Italy in the Bronx, ainsi que sous la marque G Hughes.

L’opération apporte à Lassonde une nouvelle plateforme de croissance pour notamment étendre sa présence dans de nouveaux segments alimentaires.

« La croissance des activités dans le segment des aliments de spécialité est l’un des principaux objectifs stratégiques de Lassonde et nous sommes contents d’avoir trouvé la bonne entreprise pour nous aider à atteindre cet objectif », commente par communiqué Nathalie Lassonde, chef de la direction et vice-présidente du conseil d’administration de Lassonde.

Cette transaction rapproche Lassonde de son objectif de générer un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars. Les ventes du dernier exercice financier de Lassonde ont atteint 2,3 milliards.

Summer Garden a généré des ventes de 148 millions US au cours des 12 derniers mois, et un bénéfice d’exploitation (BAIIA ajusté) approximatif de 27,9 millions US. La direction de Lassonde s’attend à ce que la transaction contribue à améliorer ses marges bénéficiaires.

Bien connue pour ses jus, Lassonde offre aussi des collations à base de fruits, des sauces aux canneberges, des sauces pour pâtes, des soupes, des bouillons et sauces à fondue, du vin, du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

Lassonde, dont les actions se négocient à la Bourse de Toronto, a une valeur boursière frôlant le milliard de dollars.