(Montréal) La haute direction de Fiera Capital et certains membres de son conseil d’administration mettent la main sur la totalité des actions détenues par le Mouvement Desjardins.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Le gestionnaire montréalais d’actifs a annoncé vendredi le rachat de la participation de Desjardins équivalente à 6,8 % des actions en circulation de la société.

La transaction est d’une valeur de 53 millions avec l’achat des titres au prix de 7,25 $ chacun. L’opération totalise plus de 7 millions d’actions de catégorie B (avec droit de vote) et d’actions de catégorie A (avec droit de vote subordonné).

Dans un communiqué, Fiera explique qu’une partie du prix d’achat total a été financée au moyen d’une facilité de crédit de 20 millions mise à la disposition par une banque canadienne à une société constituée par des membres de la haute direction.

Du montant de 53 millions, près de 14 millions proviennent du fondateur de Fiera, Jean-Guy Desjardins, qui a acheté une part des actions.

En avril dernier, Fiera avait indiqué que Desjardins, un actionnaire de longue date, souhaitait se départir de sa participation.

Les deux organisations ont souligné vendredi que leurs relations d’affaires demeurent malgré le rachat des actions.

« Desjardins a été un partenaire important et apprécié depuis la création de notre entreprise, et elle nous a soutenus au cours des deux dernières décennies », a déclaré M. Desjardins, président du conseil et chef mondial de la direction de Fiera, par voie de communiqué.

« Cette transaction s’inscrit dans notre stratégie d’investissement », a pour sa part affirmé le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

« Fiera Capital demeure un partenaire d’affaires important pour Desjardins. Nous allons poursuivre notre relation d’affaires avec Fiera notamment au niveau de la gestion de nos fonds fiduciaires », a-t-il ajouté.

Desjardins a été un partenaire de la première heure de Fiera. En 2003, Desjardins a vendu sa participation majoritaire dans Elantis à Jean-Guy Desjardins. Cette transaction sera le premier chapitre de la création de Fiera. Elle a permis à M. Desjardins de se relancer en affaires après avoir vendu TAL Gestion globale d’actifs à la Banque CIBC.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des membres du même groupe dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, dont New York, Londres et Hong Kong.