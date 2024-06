Industrie de l'environnement Le Groupe Ortec achète les activités de matières résiduelles d’Englobe

Le Groupe Ortec, entreprise française de l’industrie de l’environnement, met la main sur les activités de traitement et de gestion des sols contaminés et de résidus organiques d’Englobe. La nouvelle entité change de nom et devient Biogénie, officialisant la fin du fleuron québécois.