Une grève des mécaniciens d’avion de WestJet a été évitée – pour l’instant – après que les deux parties ont convenu de reprendre les négociations, mais pas avant que près de 50 vols eurent été annulés.

Christopher Reynolds La Presse Canadienne

Le Conseil canadien des relations industrielles a déclaré qu’il avait besoin de plus de temps et de présentations de chaque partie avant de décider s’il fallait conclure une convention collective via un arbitrage exécutoire, comme l’a proposé WestJet plus tôt cette semaine.

Cette demande adressée au tribunal du travail a donné lieu à un préavis de grève de 72 heures de la part de l’Aircraft Mechanics Fraternal Association, lundi soir.

Le Conseil canadien des relations industrielles a également refusé d’interdire les moyens de pression pour le moment, ramenant la compagnie aérienne à la case départ – la table de négociation – après une manœuvre qui comprenait l’interruption temporaire des négociations avec le syndicat.

En prévision d’une grève imminente, qui a été écartée par la suite, WestJet a annulé 45 vols mercredi et jeudi alors qu’elle commençait à restreindre les déplacements de ses 180 avions, affectant des milliers de passagers.

Dans des déclarations dans la nuit de mercredi à jeudi, les deux parties ont affirmé qu’elles reviendraient à la table pour tenter de régler leurs différends dans la conclusion d’une première convention collective pour plus de 670 mécaniciens.

Les membres du syndicat ont voté massivement pour le rejet d’un accord de principe la semaine dernière et ont exprimé leur opposition à la demande d’arbitrage de WestJet.

Jeudi matin, le syndicat avait annulé son préavis de grève et déclaré qu’il ne déclencherait pas de moyens de pression « tant que, dans sa détermination, les négociations resteraient productives ».

WestJet a déclaré qu’elle espérait parvenir à une solution sans interruption supplémentaire du service et qu’elle visait à reprendre ses opérations normales le plus rapidement possible.

« Nous sommes conscients des conséquences que ces annulations initiales ont eues sur nos invités et notre personnel, et nous sommes sincèrement reconnaissants de leur patience durant cette période », a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l’exploitation du groupe.