Un organisme bien connu de l’écosystème techno, Québec numérique, cessera toutes ses activités le 31 juillet prochain. Pour une raison inexpliquée, Québec lui refuse depuis neuf mois une subvention de 500 000 $, engendrant « une situation financière devenue insurmontable », explique l’organisme.

Et il ne s’agit pas d’un bluff, assure en entrevue Martine Rioux, présidente du conseil d’administration de Québec numérique. « Non, le 31 juillet, c’est la vraie date. Venez voir notre compte en banque […] Ça a tellement été long, nous avons épuisé nos ressources. »

PHOTO FOURNIE PAR QUÉBEC NUMÉRIQUE Martine Rioux, présidente du conseil d’administration de Québec numérique

Impossible de savoir précisément ce que le gouvernement reproche à l’organisme qui a ouvert un campus dans le quartier Saint-Roch, à Québec. À l’automne 2023, explique par courriel un porte-parole du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), « de possibles irrégularités sont apparues » qui ont conduit à des « vérifications sur la gestion de la subvention accordée à Québec numérique pour le projet 42 Québec ».

Le programme 42 Québec est le plus connu de Québec numérique, subventionné à 80 % par le gouvernement. Élaboré en 2018 en collaboration à l’époque avec le ministère de l’Éducation, il est une franchise québécoise de l’École 42 fondée en 2013 à Paris, qui offre une formation flexible en informatique sans préalables.

Mystérieuses irrégularités

Le programme 42 Québec a formé en informatique quelque 700 étudiants depuis trois ans, et 220 étudiants sont en cours de formation. Le programme, qui n’est pas reconnu par le ministère de l’Éducation, mais affirme avoir un taux de placement de 100 % pour ses finissants, fait l’objet depuis mai dernier d’une enquête administrative formelle du MESS.

« Le Ministère a revu toute la reddition de comptes disponible et communiqué avec Québec numérique à plusieurs reprises afin d’obtenir des informations supplémentaires sur la gestion des sommes qui leur ont été versées », précise par courriel le porte-parole Jonathan Gaudreault.

« Pour des raisons de confidentialité et afin de ne pas nuire à l’enquête administrative, nous ne commenterons pas davantage », peut-on lire.

Ces explications, les mêmes que Québec a fournies aux autres médias depuis la semaine dernière, n’éclairent pas la présidente de Québec numérique. « Depuis des mois, ils demandent des documents, des pièces justificatives, de remplir tel tableau, de fournir telle pièce, rapporte Mme Rioux. Ils ont dit qu’ils voyaient des irrégularités. J’ai demandé quelle était leur nature. “Qu’est-ce que vous voyez ? Pouvez-vous m’orienter ?” Je n’ai jamais eu de réponse à ces questions que j’ai posées. »

Partenaires refroidis

N’y a-t-il vraiment aucun élément dans la gestion de 42 Québec qui pourrait sembler suspect ? Aucun employé qui aurait pu être associé à de la malversation ?

« Non, non, non, assure la présidente. C’est notre réputation qui est en cause. Si j’avais des doutes sur l’organisation, sur la direction, les employés en place, c’est sûr que je ne serais pas là en train de vous parler. Les sommes qui devaient aller à 42 Québec sont allées à 42 Québec. »

En plus de la subvention de 500 000 $, Québec numérique attendait 1 million pour la suite du projet 42 Québec. L’incertitude financière a forcé l’organisme à sabrer d’environ 40 % ses effectifs, qui sont passés de 25 à 14 employés. L’impossibilité d’obtenir d’autres subventions, la réticence des partenaires et les coûts pour maintenir 42 Québec à flots ont déséquilibré le budget de l’organisme, qui s’établit à environ 5 millions par année.

« Pendant que tu es occupé à répondre à toutes les demandes de reddition de comptes, ça a ralenti les activités d’aller chercher des partenaires privés », ajoute la présidente.