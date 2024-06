WestJet soutient que dans l’attente de cette décision, elle n’a d’autre choix que de commencer à annuler des vols, afin de « stationner des avions de façon sécuritaire et ordonnée ».

(Calgary) Le transporteur aérien WestJet a commencé à annuler certains vols pour se préparer à la grève de ses mécaniciens responsables de l’entretien des avions qui pourrait s’amorcer dès jeudi soir. Une quarantaine de vols ont déjà été annulés mardi et mercredi, selon l’entreprise albertaine.

La Presse Canadienne

Lundi, l’Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA), qui représente quelque 670 ingénieurs d’entretien d’avions et d’autres postes spécialisés au sein du transporteur, a annoncé avoir transmis à l’entreprise un préavis de grève de 72 heures, affirmant que la partie patronale a rompu les négociations.

De son côté, WestJet a demandé au ministre fédéral du Travail de renvoyer les négociations au Conseil canadien des relations industrielles, qui arbitrerait ensuite les termes d’une convention collective.

L’entreprise soutient que dans l’attente de cette décision, elle n’a d’autre choix que de commencer à annuler des vols, afin de « stationner des avions de façon sécuritaire et ordonnée ».

Cette mesure permet au transporteur de « communiquer de manière proactive avec ses invités et ses équipages afin de minimiser les problèmes de logistique » et d’éviter de devoir « abandonner des avions dans une destination éloignée », a-t-il fait valoir.

La quarantaine de vols annulés mardi et mercredi affecte environ 6500 passagers, selon l’entreprise, qui assure toutefois offrir son aide aux personnes touchées.

« Nous sommes extrêmement attristés de nous retrouver dans une position où nous devons activer notre plan d’urgence et stationner nos avions, en raison de l’avis de grève de l’AMFA. Nous regrettons profondément les perturbations que cela va entraîner sur les plans de voyage de nos invités et des communautés et entreprises qui dépendent de nos services aériens essentiels », a écrit le président de WestJet Airlines, Diederik Pen, dans un communiqué.

« Suite à la décision quasi unanime des membres de rejeter un accord de principe généreux qui aurait fait de nos mécaniciens chargés de l’entretien des avions les mieux payés du pays, avec une augmentation du salaire net de 30 % à 40 % au cours de la première année de l’accord proposé, il est clair que le processus de négociation s’est effondré », a-t-il poursuivi.

« Le syndicat se sert maintenant des importants projets de voyage de nos précieux invités pour tenter d’imposer un accord qui menacerait la viabilité financière de l’avenir de notre ligne aérienne », à son avis.

WestJet recommande à ses clients de consulter l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.

Le syndicat a cité les salaires, l’externalisation, les horaires et la protection contre les licenciements comme des questions centrales dans le processus de négociation.