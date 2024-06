Les législateurs américains se sont préparés mardi à faire pression sur le président et chef de la direction de Boeing au sujet du dernier projet de l’entreprise visant à résoudre ses problèmes de fabrication. Les proches des personnes ayant perdu la vie dans deux accidents d’avions de ligne Boeing 737 Max étaient présents dans la salle pour lui rappeler des enjeux.

David Koenig Associated Press

Le PDG David Calhoun a comparu devant le sous-comité d’enquête du Sénat, présidé par le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, et critique de Boeing. M. Blumenthal a ouvert l’audience en saluant les proches des victimes de l’accident et la famille d’un lanceur d’alerte qui s’est suicidé plus tôt cette année.

« Cette audience est un moment de jugement, a déclaré le sénateur. Il s’agit d’une entreprise, autrefois emblématique, qui s’est égarée d’une manière ou d’une autre. »

La comparution de M. Calhoun devant le sous-comité était la première d’un haut responsable de Boeing depuis qu’un panneau d’un modèle 737 Max a explosé lors d’un vol d’Alaska Airlines en janvier. Personne n’a été gravement blessé, mais l’incident a soulevé de nouvelles inquiétudes concernant l’avion commercial le plus vendu de la société.

PHOTO SAMUEL CORUM, AGENCE FRANCE-PRESSE Des proches de victimes de l’accident d’avion de Boeing manifestent avant que le PDG de Boeing, Dave Calhoun, et l’ingénieur en chef de Boeing, Howard McKenzie, ne témoignent.

David Calhoun était assis à la table des témoins et jouait avec ses lunettes pendant que M. Blumenthal parlait. Le sénateur Ron Johnson, un républicain du Wisconsin, a remercié le dirigeant de s’être confronté à des « questions difficiles ».

Quelques heures avant sa comparution, le comité sénatorial a publié un rapport de 204 pages contenant de nouvelles allégations d’un lanceur d’alerte qui craint que des pièces « non conformes » – celles qui pourraient être défectueuses ou ne seraient pas correctement documentées – soient utilisées dans les avions 737 Max.

Un nouveau lanceur d’alerte

Sam Mohawk, inspecteur en assurance qualité à l’usine d’assemblage du modèle 737, près de Seattle, affirme que Boeing a caché des preuves de la situation après que l’Agence américaine de l’aviation civile (FAA) a informé l’entreprise il y a un an qu’elle inspecterait l’usine.

« Une fois que Boeing a reçu un tel avis, il a ordonné que la majorité des pièces [non conformes] qui étaient entreposées à l’extérieur soient déplacées vers un autre endroit », a déclaré M. Mohawk, selon le rapport. « Environ 80 % des pièces ont été déplacées pour échapper aux yeux vigilants des inspecteurs de la FAA. »

Les pièces ont ensuite été replacées ou perdues, a affirmé M. Mohawk. Elles comprenaient des gouvernes, des volets et des ailerons de queue, tous cruciaux pour contrôler un avion.

Un porte-parole de Boeing a fait savoir que la société avait reçu le rapport du sous-comité lundi soir et qu’elle examinait les allégations. « Nous encourageons continuellement nos employés à signaler toutes leurs préoccupations, car notre priorité est d’assurer la sécurité de nos avions et du public », a déclaré le porte-parole.

PHOTO LINDSEY WASSON, ARCHIVES REUTERS Des ouvriers travaillent près de la porte d’un avion 737 MAX à l’usine Boeing de Renton.

La FAA a indiqué qu’elle « enquêterait de manière approfondie » sur les allégations soulevées dans le rapport du Sénat.

Le sous-comité sénatorial a déclaré que les documents récemment découverts et les témoignages des lanceurs d’alerte « dressent un tableau troublant d’une entreprise qui donne la priorité à la rapidité de fabrication et à la réduction des coûts plutôt qu’à garantir la qualité et la sécurité des avions ».

Le 737 MAX a un passé mouvementé. Le département de la Justice envisage de poursuivre Boeing pour violation des termes d’un accord conclu avec l’entreprise à la suite d’allégations selon lesquelles l’entreprise aurait induit en erreur les régulateurs qui ont approuvé l’avion.

Des avions MAX se sont écrasés en 2018 en Indonésie et en 2019 en Éthiopie, tuant 346 personnes. La FAA a ensuite cloué l’avion au sol pendant plus d’un an et demi.

Sam Mohawk a indiqué au sous-comité sénatorial que le nombre de pièces non conformes avait explosé depuis la reprise de la production du 737 Max après les accidents. Il a déclaré que cette augmentation avait amené ses superviseurs à lui dire, ainsi qu’à d’autres travailleurs, d’« annuler » les enregistrements indiquant que les pièces n’étaient pas adaptées à être installées dans des avions.

La FAA a de nouveau brièvement immobilisé au sol certains avions MAX après l’explosion en plein vol d’un bouchon recouvrant une sortie de secours de l’avion d’Alaska Airlines en janvier. La FAA et l’Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) ont ouvert des enquêtes distinctes, qui se poursuivent, sur Boeing.

L’entreprise dit avoir compris le message. Boeing affirme avoir ralenti sa production, encouragé ses employés à signaler leurs problèmes de sécurité, arrêté les chaînes de montage pendant une journée pour permettre aux travailleurs de parler de sécurité et nommé un amiral de la Marine à la retraite pour diriger une évaluation de la qualité. À la fin du mois dernier, elle a livré un plan d’amélioration ordonné par la FAA.

« Dès le début, nous avons assumé nos responsabilités et coopéré de manière transparente avec la NTSB et la FAA », a déclaré M. Calhoun dans un discours préparé pour l’audience. Il a défendu la culture de sécurité de l’entreprise.

« Notre culture est loin d’être parfaite, mais nous agissons et faisons des progrès, a-t-il poursuivi. Nous prenons aujourd’hui des mesures globales pour renforcer la sécurité et la qualité. »