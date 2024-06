L’accord valorise Nuvei à 6,3 milliards US et remettra aux actionnaires 34 $ US par action en espèces.

(Montréal) Les actionnaires de Nuvei ont voté pour un plan de privatisation et de rachat par une société américaine de capital-investissement.

La Presse Canadienne

La proposition pour la société de technologie de paiement établie à Montréal a été présentée par Advent International, aux côtés des actionnaires existants Novacap, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Philip Fayer, chef de la direction de Nuvei, en avril.

L’accord valorise Nuvei à 6,3 milliards US et remettra aux actionnaires 34 $ US par action en espèces. Selon les modalités de l’accord, M. Fayer restera chef de la direction et président du conseil d’administration et le siège social de Nuvei continuera d’être à Montréal.

L’entreprise a indiqué que 99,24 % des gens ayant voté étaient en faveur de l’entente.

Les principaux cabinets indépendants de conseil en vote Glass Lewis et Institutional Shareholder Services avaient précédemment recommandé aux actionnaires de voter en faveur de l’offre.

Nuvei doit encore obtenir une ordonnance du tribunal pour que la transaction puisse aller de l’avant, mais s’attend à ce que la transaction soit conclue plus tard cette année ou au cours du premier trimestre de 2025.

Lorsque Nuvei est devenue publique en 2020, elle a recueilli 833 millions US, battant le record de la Bourse de Toronto pour une introduction en bourse dans le domaine technologique. Cela a ensuite attiré l’attention de l’acteur canadien Ryan Reynolds, qui a pris une participation dans l’entreprise en 2023.