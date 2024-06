(Tokyo) Un nouvel appareil photo argentique Pentax sera lancé pour la première fois en deux décennies, alors que la demande pour la photographie rétro augmente chez les jeunes, a déclaré mardi son fabricant japonais.

Agence France-Presse

« La popularité des appareils photo argentiques a augmenté rapidement ces dernières années, en particulier chez les jeunes photographes qui ont découvert ce type d’appareil », a déclaré Ricoh Imaging Company dans un communiqué.

Les clichés immortalisés sur une pellicule ont une « ambiance distinctive et quelque peu nostalgique », différente de celle des photos prises avec un appareil numérique, a ajouté Ricoh.

Le Pentax 17 sera lancé aux États-Unis et en Europe ce mois-ci, et au Japon le mois prochain, a précisé le groupe qui affiche sur son site internet un prix hors taxe d’environ 810 $, et de 107 000 yens pour l’archipel.

Selon des médias nippons, la plupart des fabricants japonais d’appareils photo ont cessé de produire des modèles argentiques dans les années 2000, à mesure que les modèles numériques devenaient prédominants.

Mais avec la tendance croissante à partager des photos « à l’ancienne » sur les médias sociaux, les appareils photo instantanés et jetables fabriqués par Fujifilm, le rival de Pentax, sont également devenus populaires.

Le Pentax 17 est le « premier appareil photo argentique de la marque depuis une vingtaine d’années », a déclaré Takeo Suzuki, concepteur du produit, dans une vidéo de la société.