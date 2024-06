Corus possède des stations de télévision conventionnelles et spécialisées ainsi que des stations de radio et des plateformes numériques et de diffusion en continu.

(Toronto) Le diffuseur télévisuel et radiophonique Corus Entertainment a annoncé que Doug Murphy prenait sa retraite en tant que président et chef de la direction et qu’il sera remplacé par deux vétérans de l’entreprise.

La Presse Canadienne

M. Murphy s’était joint à Corus en 2003 à titre de vice-président exécutif du développement des affaires et avait occupé successivement des postes de plus en plus élevés jusqu’à ce qu’il soit nommé président et chef de la direction en 2015.

La société mère de Global Television a affirmé que Troy Reeb et John Gossling avaient été nommés co-directeurs généraux, avec effet immédiat.

M. Gossling conservera également son rôle de directeur financier.

De plus, Jennifer Lee a été nommée directrice administrative et directrice juridique. Mme Lee était auparavant vice-présidente exécutive et avocate générale.

Corus possède des stations de télévision conventionnelles et spécialisées ainsi que des stations de radio et des plateformes numériques et de diffusion en continu.