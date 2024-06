Un nouveau rapport indique que les voyageurs paieront beaucoup plus pour des vols à l’intérieur du Canada cet été que l’année dernière.

La Presse Canadienne

Le Flight Centre Travel Group affirme que les prix des billets pour les vols intérieurs de juillet à septembre ont augmenté de 14 % en moyenne au cours des 12 derniers mois.

Chris Lynes, qui dirige les opérations au Canada de l’agence de voyages établie en Australie, affirme que le plateau de la capacité en sièges et la diminution de la concurrence expliquent en partie cette tendance, particulièrement visible sur les vols court-courriers.

Plusieurs compagnies aériennes canadiennes ont connu des retards de livraison d’avions causés par des problèmes de production chez le constructeur aéronautique Boeing, limitant leur capacité à accroître leur flotte.

Pendant ce temps, les 13 derniers mois ont été marqués par une plus grande consolidation de l’industrie, alors que les transporteurs à bas prix Lynx Air et Swoop ont disparu du ciel et que WestJet a acheté Sunwing Airlines — des développements qui ont contribué à susciter une étude du Bureau de la concurrence le mois dernier.

Cependant, Porter Airlines ajoute deux avions par mois, dans le cadre d’un plan d’expansion rapide qui injecte une dose de concurrence sur le marché.