La fabuleuse poussée boursière du Groupe ADF s’est poursuivie mardi après le dévoilement d’une performance financière de début d’exercice impressionnante par le fabricant de charpentes métalliques de Terrebonne.

L’action d’ADF a touché un autre sommet historique durant la séance de mardi. La progression du titre de 3 $ à plus de 20 $ depuis un an est l’une des plus spectaculaires au pays.

« On a des actionnaires qui ont été patients », affirme Jean-François Boursier, chef de la direction financière d’ADF, au cours d’une entrevue accordée mardi en fin de matinée dans un hôtel de Laval, en marge de l’assemblée annuelle des actionnaires.

Au début de l’an passé, l’action valait encore 2 $ alors que sa valeur comptable était près du double. « On est contents qu’il y ait de la plus-value pour les actionnaires aujourd’hui, dit Jean-François Boursier. On espérait que le marché allait voir que notre stratégie était payante. On a passé à travers la pandémie et des récessions sans avoir des années de pertes significatives. On a maintenant le vent dans les voiles. Le marché est là. »

ADF bénéficie d’un cycle prolongé d’investissement dans les infrastructures. L’entreprise a investi 30 millions depuis deux ans pour robotiser son usine de Terrebonne et remplacer certaines pièces d’équipements. Depuis 15 ans, c’est 125 millions qui ont été dépensés pour moderniser les opérations et ajouter une usine dans le Montana, aux États-Unis.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Jean-François Boursier, chef de la direction financière d’ADF

Les résultats confirment le bien-fondé de la stratégie, souligne Jean-François Boursier. « Nous récoltons le fruit de nos investissements », dit-il.

« Les marchés semblent aussi avoir reconnu nos efforts et nos résultats », ajoute-t-il.

La croissance du marché est appelée à se poursuivre pour encore plusieurs années, selon le chef de la direction d’ADF, Jean Paschini. « On voit un bon potentiel sur un horizon de trois à cinq ans », a-t-il affirmé mardi.

ADF, qui génère l’essentiel de ses revenus aux États-Unis, s’est redressée de belle façon depuis les coups portés à ses activités par les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et la récession qui a suivi la crise financière de 2008.

Le carnet de commandes se chiffre à plus d’un demi-milliard de dollars en incluant les contrats annoncés à la fin de mai.

« On a encore de la capacité à l’interne, dit Jean-François Boursier. Et on peut agrandir nos installations à Terrebonne et au Montana si jamais on devait avoir besoin de plus d’espace. »

Autre hausse

En hausse de près de 200 % depuis le 1er janvier, l’action du Groupe ADF (Au Dragon Forgé) a gagné 15 % mardi pour clôturer la séance à 20,50 $ à Toronto.

Le titre d’ADF poursuit son ascension amorcée il y a trois ans. Après un bond de 30 % en 2022, l’action a enregistré une hausse supérieure à 230 % l’année dernière.

Et malgré cette impressionnante montée, le titre demeure encore relativement sous le radar de bien des investisseurs. Un seul analyste assure un suivi officiel des activités de l’entreprise.

Les principaux indicateurs financiers continuent d’afficher des hausses notables sur un an. Les revenus des mois de février, mars et avril ont avancé de 34 %, à 107 millions. Le bénéfice brut (BAIIA) du trimestre a augmenté de 130 %, à 23 millions. Le profit net de 15 millions pour la période équivaut à un bond de 184 %.

La croissance du chiffre d’affaires (98 millions en 2016 par rapport à 330 millions pour l’exercice 2024) est soutenue par les dépenses d’infrastructure des gouvernements et la croissance de la construction non résidentielle.

Étant donné la situation financière favorable dans laquelle se trouve ADF aujourd’hui, la taille de son carnet de commandes et son profil de génération de flux de trésorerie, l’entreprise double son dividende semestriel à 2 cents par action et entend maintenant racheter à des fins d’annulation jusqu’à 3 millions d’actions détenues par des membres de la famille fondatrice.

ADF est une entreprise familiale dont Jean, Pierre et Marise Paschini détiennent 45 % des actions en circulation et 89 % des droits de vote.

Jean, Pierre et Marise Paschini soutiennent que les actions visées seraient vendues à des fins de diversification d’actifs et de planification successorale, qu’ils n’envisagent pas d’autres ventes d’actions, et qu’ils demeurent entièrement dévoués à faire croître l’entreprise.