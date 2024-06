Dollarama a annoncé mercredi qu’elle avait augmenté sa participation dans le détaillant latino-américain Dollarcity à 60,1 %, grâce à l’acquisition d’une participation supplémentaire de 10 %.

La Presse Canadienne

La société précise avoir acquis la participation supplémentaire en échange de 6 060 478 actions ordinaires de Dollarama.

Les actions valaient au total environ 761,7 millions sur la base du cours de l’action de Dollarama de 125,68 $, mardi.

Dollarama a également acquis une option lui permettant d’acheter une participation supplémentaire de 9,89 % dans Dollarcity à tout moment, mais au plus tard le 31 décembre 2027.

Dollarama et les actionnaires fondateurs de Dollarcity ont aussi annoncé qu’ils s’étaient entendus sur les modalités de gouvernance pour l’expansion de l’entreprise au Mexique.

Dollarama et les actionnaires fondateurs de Dollarcity détiendront indirectement une participation de 80,05 % et 19,95 %, respectivement, dans la partie mexicaine de l’entreprise. Dollarcity a l’intention de piloter son premier magasin au Mexique en 2026.

« La hausse de l’objectif à long terme pour Dollarcity, qui est maintenant de 1050 magasins d’ici 2031 dans les quatre pays où elle est actuellement présente, témoigne du potentiel de croissance inexploité dans ces marchés et, plus globalement, de la pertinence de notre modèle de vente au détail dans toutes les régions et dans tous les groupes démographiques », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction de Dollarama.

La transaction a été conclue alors que Dollarama a annoncé un bénéfice de 215,8 millions, ou 77 cents par action, pour son trimestre terminé le 28 avril, en hausse par rapport à un bénéfice de 179,9 millions, ou 63 cents par action, un an plus tôt.

Les ventes pour le trimestre ont totalisé 1,4 milliard, en hausse par rapport à 1,3 milliard au même trimestre de l’année dernière.