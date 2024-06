Rogers Communications inc. affirme avoir signé des accords pluriannuels « marquants » avec NBCUniversal et Warner Bros. Discovery, acquérant les droits canadiens de plusieurs marques de style de vie.

(Toronto) Rogers Communications inc. affirme avoir signé des accords pluriannuels « marquants » avec NBCUniversal et Warner Bros. Discovery, acquérant les droits canadiens de plusieurs marques de style de vie de Corus Entertainment et de Bell Média, notamment HGTV, Food Network et Discovery.

Alex Nino Gheciu La Presse Canadienne

La société annonce également qu’elle lancera la chaîne Bravo de NBCUniversal au Canada en septembre et qu’elle deviendra la détentrice des droits de contenu télévisuel de langue anglaise au nord de la frontière pour des titres comprenant les piliers de la télé-réalité The Real Housewives, Vanderpump Rules et Top Chef.

À compter de janvier, Rogers hébergera les marques américaines de style de vie de langue anglaise de Warner Bros. Discovery, notamment HGTV, Food Network, Cooking Channel, Magnolia Network et OWN – actuellement détenues par Corus – et Discovery, Motor Trend, Science, Animal Planet et I. D. – des propriétés de Bell.

La nouvelle survient après que Corus a révélé la semaine dernière une programmation automne/hiver qui ajoutait Pamela’s Cookin’With Love de Pamela Anderson à Food Network Canada et Building Baeumler de Bryan Baeumler à HGTV Canada.

De nouvelles saisons des personnalités de HGTV Canada Sebastian Clovis, Scott McGillivray, Debra Salmoni et Randy Spracklin ont également été annoncées.

Troy Reeb, vice-président exécutif des réseaux et du contenu de Corus, a déclaré que la programmation et les marques de plusieurs des propriétés de style de vie acquises par Rogers « devraient être touchées » au cours de la nouvelle année. Il a ajouté que les droits de Corus sur Adult Swim et Cartoon Network ne seront pas affectés.

Corus a annoncé la semaine dernière avoir été informé par Warner Bros. Discovery que certains de ses accords de programmation et de marque ne seraient pas renouvelés lorsqu’ils expireront à la fin de l’année.

Colette Watson, présidente de Rogers Sports et Médias, a qualifié l’accord de « partenariat de contenu à long terme historique ».

Lors d’un évènement virtuel pour les médias et les annonceurs lundi après-midi, elle a annoncé que le partenariat fait de Rogers le détenteur exclusif des droits de contenu en langue anglaise, le distributeur et le représentant publicitaire des marques acquises, ainsi que de toute leur programmation respective.

Mme Watson a fait remarquer que cet investissement aide l’entreprise à rivaliser avec les diffuseurs en continu étrangers.

La société Rogers a dit qu’elle travaillerait avec des partenaires de distribution canadiens pour rendre le contenu largement disponible.