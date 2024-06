Le résultat net et les ventes de la SQDC en forte hausse

La Société québécoise du cannabis (SQDC) présente un résultat net de 104,1 millions pour son exercice financier 2023-2024, en hausse de 9,7 % par rapport à celui de 2022-2023.

La Presse Canadienne

Le résultat net était de 94,9 millions l’année dernière.

Les ventes totales de la société d’État ont aussi augmenté de 10 % à 662,1 millions, comparativement à 601,9 millions en 2022-2023.

Les ventes en ligne ont grimpé de 14,7 %, passant de 34,15 millions à 40,02 millions, et celles des succursales ont progressé de 9,6 %, passant de 567,76 millions à 622,05 millions.

Les charges nettes ont continué de gruger une grande partie des revenus de la SQDC. Elles se sont élevées à 109,91 millions, soit 16,6 % des ventes.

L’exercice a clos le 30 mars 2024 et s’est exceptionnellement étalé sur 53 semaines.

La SQDC a vendu 122,48 tonnes de cannabis en 2023-2024, un bond de 15 % par rapport à l’année précédente, alors que le volume de ventes avait été de 106,6 tonnes.

Au total, 16,1 millions de transactions ont été enregistrées en 2023-2024, contre 13,9 millions lors de l’exercice précédent.

Tant le résultat net que les ventes et le volume de ventes ont augmenté au quatrième trimestre de l’exercice 2023-2024 par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente.

Le résultat net a bondi de 27,7 % à 25,57 millions, après avoir été de 20,02 millions un an plus tôt, et les ventes sont passées de 136,45 millions à 166,20 millions, une différence de 21,8 %.

Le volume de vente est quant à lui passé de 24,52 tonnes à 32,09 tonnes au quatrième trimestre, un bond de 31 %.

La SQDC a rapporté des augmentations de ces indicateurs pour un quatrième trimestre consécutif.