(Toronto) Une demande d’action collective a été déposée contre la Banque TD en lien avec les enquêtes en cours sur le programme anti-blanchiment d’argent de la banque aux États-Unis.

La Presse Canadienne

La poursuite, lancée par Sotos Class Actions, est au nom des investisseurs qui ont acheté des actions TD entre le 26 août 2021 et le 3 juin 2024.

Elle allègue que la banque a présenté une image faussée des lacunes systématiques de ses contrôles anti-blanchiment d’argent et que la divulgation de ces lacunes a provoqué une chute importante du cours des actions de TD.

La Banque TD fait face à des sanctions financières dans le cadre de l’enquête réglementaire américaine sur son programme en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, qu’elle a divulguée l’année dernière.

Dans un communiqué, la banque a déclaré que les allégations contenues dans l’action collective proposée n’étaient pas fondées et seraient contestées.

TD a affirmé que ses divulgations et ses déclarations publiques sont et ont été conformes à ses obligations en vertu de la loi sur les valeurs mobilières et à ses responsabilités envers les actionnaires.