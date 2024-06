Le bénéfice dilué par action de Lululemon s’est élevé à 2,54 $ US pour le premier trimestre, contre 2,28 $ US un an plus tôt.

(Vancouver) Lululemon Athletica affirme que son bénéfice net a atteint 321 millions US au premier trimestre, contre 290 millions un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Les revenus nets du détaillant de vêtements installé à Vancouver pour la période terminée le 28 avril se sont élevés à 2,2 milliards US, contre environ 2 milliards US l’année d’avant.

La société, qui déclare ses bénéfices en dollars américains, affirme que son chiffre d’affaires net à l’international à lui seul a augmenté de 35 % par rapport à l’année dernière, tandis que son chiffre d’affaires net dans les Amériques a augmenté de 3 % au cours de la même période.

Le bénéfice dilué par action de Lululemon s’est élevé à 2,54 $ US pour le premier trimestre, contre 2,28 $ US un an plus tôt.

Les résultats reflètent la satisfaction des consommateurs à l’égard de ses produits et les efforts qu’elle a entrepris pour optimiser les marchandises qu’elle vend aux États-Unis, affirme l’entreprise.

Il y a quelques jours, le conseil d’administration de Lululemon a approuvé une augmentation d’un milliard de dollars américains au programme de rachat d’actions de la société.