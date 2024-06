Hilo a terminé son existence autonome de filiale pour intégrer les rangs de la société d’État.

L’intégration des activités d’Hilo, qui offre des services de domotique et d’efficacité énergétique, qui avait commencé en janvier 2023, est maintenant achevée, a fait savoir la société d’État.

Le rapatriement des activités d’Hilo vise « à optimiser ses initiatives en efficacité énergétique et à assurer la complémentarité des applications mobiles Hydro-Québec et Hilo, indique la société d’État. Les ventes, le service à la clientèle et le marketing d’Hilo avaient déjà été repris par Hydro-Québec.

La reprise en main par Hydro-Québec a été finalisée avec les activités de développement technologique qui étaient toujours sous la responsabilité de la filiale.

La centaine d’employés d’Hilo seront transférés à Hydro-Québec. Le rapatriement d’Hilo avait été amorcé en réponse aux débuts difficiles de la filiale quant au recrutement de la clientèle et aux coûts de fonctionnement. Son premier PDG, Sébastien Fournier, avait été remplacé.

Hydro-Québec considère Hilo comme une centrale virtuelle qui lui permettra un jour de compter sur une puissance de pointe de 625 mégawatts, soit l’équivalent de la production de la Romaine-2.

Cet objectif est encore lointain. Au cours de l’hiver 2023-2024, les 40 000 clients d’Hilo ont déplacé une consommation totale de quelque 100 mégawatts.