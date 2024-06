Un financement de 170 millions et des acquisitions en vue pour l’entreprise spécialisée dans la surveillance Vosker.

Une jeune entreprise de Victoriaville spécialisée dans la surveillance à distance se prépare à réaliser des acquisitions à l’étranger et vient de décrocher 170 millions en financement pour appuyer ses ambitions.

« On travaille sur deux projets d’acquisitions, un en Europe et un aux États-Unis », raconte en entrevue Danny Angers, l’un des cofondateurs de Vosker.

Fondée il y a seulement six ans dans la région des Bois-Francs, dans le Centre-du-Québec, Vosker connaît une croissance très rapide. Chef de la direction financière de l’entreprise, Danny Angers s’attend à ce que les revenus atteignent 235 millions au cours des 12 prochains mois.

Le plan, dit-il, est d’amener le chiffre d’affaires à 1 milliard d’ici cinq ans.

Environ 85 % des revenus sont générés aux États-Unis, 5 % au Canada et 10 % dans le reste du monde, majoritairement en Europe.

Danny Angers ajoute que Vosker est parvenue à doubler sa rentabilité au cours des deux dernières années et s’attend à ce que l’entreprise double de nouveau sa rentabilité en 2024 pour la troisième année de suite.

« Ce qui nous permet d’avoir une telle croissance de rentabilité est la proportion de nos revenus qui sont récurrents », dit-il.

L’entrepreneur de 32 ans explique que 60 % des revenus proviennent d’abonnements, un facteur contribuant immanquablement à rassurer les partenaires financiers (Banque Nationale, Scotia, Royale, Desjardins et Exportation et développement Canada) qui viennent de financer Vosker.

Ce financement est une façon pour Vosker de démontrer sa capacité financière aux entreprises qu’elles souhaitent acquérir. L’argent obtenu servira à soutenir le plan de croissance et à recapitaliser sa structure d’endettement à de meilleures conditions.

Vosker avait obtenu un financement de 100 millions il y a trois ans auquel avait notamment participé la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Danny Angers sait déjà pertinemment que les fonds obtenus ce printemps sont insuffisants. « On va avoir besoin de plus, dit-il. On va retourner en financement assez rapidement pour aller chercher une somme très similaire afin d’appuyer nos projets d’acquisitions. »

Danny Angers précise que les cibles d’acquisition peuvent s’avérer très complémentaires à la plateforme de Vosker et permettre d’accélérer la croissance.

Les trois principaux axes de marché de l’entreprise sont la surveillance de chantiers de construction, la surveillance de sites agricoles (l’agriculture technologique) et la surveillance de maisons ou de chalets.

Changement de destinée

Au commencement de l’aventure, les caméras fonctionnaient à l’aide de piles et la technologie permettait de détecter les mouvements et d’être activées seulement lors d’un évènement. Petit à petit, les clients ont commencé à demander du visionnement à distance, mais le transfert de données posait problème, et c’est à partir de ce moment que la destinée de l’entreprise a changé. La direction a voulu bâtir un géant de la connectivité en surveillance en créant une plateforme technologique transmettant des notifications et des images aux utilisateurs selon leurs besoins.

Alimentées à l’énergie solaire, les caméras connectées de Vosker fonctionnent sans WiFi ni électricité.

Danny Angers affirme que Vosker compte plus de 1 million d’utilisateurs. « On va se rendre à près de 3 millions de caméras déployées dans le monde dans les 12 prochains mois », dit-il.

L’effectif de Vosker s’élève aujourd’hui à environ 350 employés, dont les deux tiers sont dans la région de Montréal. Ces employés de la région montréalaise seront d’ailleurs regroupés dans la tour Telus, au centre-ville de Montréal, dans les prochaines semaines.

Le design et la programmation pour les produits sont entièrement réalisés au Québec alors que la fabrication est confiée en sous-traitance en Asie. L’équipe de direction de Vosker continue par ailleurs de bénéficier du mentorat de Stéphan Crétier, de Garda, devenu actionnaire minoritaire il y a deux ans après avoir injecté 60 millions dans l’entreprise.

Danny Angers souligne que la direction pourrait bientôt ouvrir à nouveau le capital de l’entreprise pour laisser entrer de nouveaux actionnaires pouvant apporter, à l’instar de Stéphan Crétier, de l’expertise et de l’expérience pertinente pour le développement de Vosker.