PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Lithion Technologies, entreprise qui développe, déploie et exploite des technologies pour le recyclage et la circularité des matériaux stratégiques des batteries au lithium-ion, a inauguré lundi sa première usine commerciale, Lithion Saint-Bruno, située à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud de Montréal. Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon (au centre), était sur place.