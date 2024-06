Les cabinets de conseil Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis avaient recommandé aux actionnaires de voter contre le plan.

(Ottawa) Les actionnaires de Shopify ont approuvé le plan de rémunération des dirigeants du géant du commerce électronique.

La Presse Canadienne

Les cabinets de conseil Institutional Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis avaient recommandé aux actionnaires de voter contre le plan, qui pourrait voir l’entreprise distribuer des millions de dollars en salaires et en attributions d’actions et d’options à ses hauts dirigeants.

ISS affirme que le plan comporte « des pratiques de rémunération problématiques importantes », notamment une proposition qui accorderait simplement au chef de la direction de Shopify, Tobi Lütke, une attribution majeure d’options d’achat d’actions, équivalant à environ 20 millions US pour chacune des trois dernières années.

Le cabinet désapprouve également que la société ait accordé au chef de l’exploitation Kaz Nejatian 75 millions US en options d’achat d’actions et en unités d’action restreintes sans condition de performance en lieu et place de son attribution annuelle d’actions de 2024.

Glass Lewis n’aime pas le plan, car le groupe conseil affirme qu’il implique de rémunérer les dirigeants de Shopify légèrement plus que les dirigeants d’entreprises qu’il considère comme ses pairs, bien que l’entreprise a des performances légèrement inférieures à celles de ses homologues.

Un peu moins de 78 % des actionnaires de Shopify ont voté en faveur de son plan de rémunération des dirigeants. Il s’agit d’un appui moindre par rapport aux cinq années précédentes, où le soutien était en moyenne de 94 %.