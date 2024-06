Colliers acquiert une « participation de contrôle significative » au capital-actions d’Englobe pour un total d’environ 475 millions US (ou 650 millions CAN).

L’entreprise lavalloise de génie-conseil Englobe, qui regroupe 2800 professionnels avec un chiffre d’affaires d’environ 425 millions de dollars, est acquise par le groupe torontois Colliers, qui est un colosse des services professionnels de gestion valant près de 7,6 milliards à la Bourse de Toronto.

Selon les termes de la transaction annoncée mardi, Colliers acquiert une « participation de contrôle significative » au capital-actions d’Englobe pour un total d’environ 475 millions US (ou 650 millions CAN) qui sera versé en espèces aux principaux actionnaires de la firme lavalloise.

L’équipe de direction et les employés actionnaires d’Englobe conserveront une part de l’entreprise de génie-conseil après sa mise en filiale et son changement de nom au sein du groupe Colliers.

Toutefois, on indique chez Colliers que les activités d’Englobe liées à la gestion et à la valorisation des matières organiques et des sols contaminés au Canada, au Royaume-Uni et en France ne sont pas incluses dans la transaction.

De l’avis du président d’Englobe, Mike Cormier, cette prise de contrôle par Colliers permettra à l’entreprise d’origine lavalloise de rejoindre « une organisation de services professionnels de premier ordre, dotée d’une marque mondiale et d’une plateforme internationale ».

La culture d’entreprise de Colliers, son style de fonctionnement décentralisé, l’accent mis sur l’excellence du service et l’engagement des employés correspondent bien aux valeurs clés d’Englobe. Mike Cormier, président d’Englobe

En intégrant le groupe Colliers, Englobe pourra « accélérer [sa] croissance, offrir de meilleurs services à [ses] clients et davantage d’occasions à [ses] professionnels », anticipe son président.

Chez Colliers, le président du conseil et chef de la direction, Jay Hennick, indique que « l’acquisition d’Englobe marque une entrée significative pour Colliers sur le marché canadien de l’ingénierie et s’aligne parfaitement avec [sa] stratégie visant à améliorer [son] offre de services professionnels et de gestion des investissements ».

Selon M. Hennick, « avec les services d’ingénierie, la gestion des investissements et les services en immobilier commercial, Colliers aura trois moteurs de croissance significatifs et complémentaires pour continuer à générer de la valeur pour des actionnaires pendant de nombreuses années à venir ».

Avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards US (env. 5,8 milliards CAN), Colliers et ses filiales de services professionnels en immobilier et en gestion d’investissements regroupent 19 000 personnes réparties dans une soixantaine de pays.