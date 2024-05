L’électricité qui alimentera la future mine d’or Windfall en Abitibi viendra d’Hydro-Québec, mais elle sera acheminée par une ligne de transport privée longue de 87 kilomètres et déjà construite, une première au Québec.

La ligne de transport à haute tension inaugurée aujourd’hui appartient à Miyuukaa Corp, une entreprise détenue par les Cris de Waswanipi, qui l’a construite et mise en service en janvier dernier.

« C’est historique au Québec et peut-être au Canada », estime Mathieu Savard le président de la Minière Osisko qui possède le gisement aurifère Windfall, en copropriété avec l’entreprise minière sud-africaine Gold Fields.

Osisko et son partenaire ont obtenu un approvisionnement en électricité de 27 mégawatts d’Hydro-Québec. Ils seront les clients de Miyuukaa pour la livraison de l’énergie sur le site minier situé entre Val-d’Or et Chibougamau.

En plus de réduire considérablement les coûts en énergie et l’empreinte environnementale des activités minières, l’association avec les Premières Nations pour le transport de l’électricité est peut-être le modèle de l’avenir pour les prochains projets d’Hydro-Québec.

« Ça met les bases sur une façon de voir le développement énergétique dans le nord du Québec », estime Mathieu Savard.

La ligne de transport privée dédiée à la future mine est une première au Québec, confirme Hydro-Québec. La société d’État s’est déjà associée aux Mohawks de Kahnawake qui seront copropriétaires de la portion québécoise de la ligne de transport qui acheminera l’électricité québécoise à New York. La participation des Mohawks est de 10 % et pourrait grimper jusqu’à 49 %.

Le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, avait dit lors de l’annonce de cette entente qu’elle était un exemple de nouvelles façons de travailler avec les Premières Nations et les Inuits.

La société d’État projette des investissements énormes pour augmenter sa production d’électricité et prévoit construire 5 000 kilomètres de lignes de transport.

De l’aide gouvernementale

La ligne de transport privée qui reliera le réseau d’Hydro-Québec à la future mine d’or est en service depuis janvier dernier. Longue de 87 kilomètres, elle a nécessité des investissements de 177 millions dont une partie, soit 40 millions, provient de Transition énergétique Québec et 30 millions d’Investissement Québec. Le fonds FTQ et la Société de développement de la baie James ont aussi participé au financement du projet.

Hydro-Québec avait entrepris elle-même le projet de construction de la ligne de transport en 2020, avec l’intention de verser une compensation financière aux Premières Nations, comme elle le fait généralement.

Les Cris de Waswanipi ont ensuite pris la responsabilité du projet. « C’est une idée qui est venue des Cris et nous on a sauté sur l’occasion parce que ce n’est pas toujours les jours qu’on a l’opportunité d’avoir une ligne électrique sur un projet de cette ampleur-là », a indiqué le président d’Osisko.

L’électricité au tarif industriel d’Hydro-Québec est de loin la meilleure option pour la future mine.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le président de Minière Osisko Mathieu Savard

Pour tout projet minier, le gros coût c’est l’énergie. C’était clair que s’il y avait un accès à l’électricité, avec le tarif L d’Hydro-Québec, c’est très très compétitif par rapport à toutes les autres sources d’énergie. Mathieu Savard, président de la Minière Osisko

Les 27 mégawatts d’énergie obtenus d’Hydro-Québec permettront d’électrifier en partie les opérations souterraines, l’usine de traitement du minerai et le campement de la future mine d’or, où de 600 à 700 personnes travailleront à temps plein. La réduction de la consommation de diesel devrait et de réduire sa consommation de diesel. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est estimée à 17 000 tonnes par année.

Le projet Windfall est considéré comme un gisement aurifère de classe mondiale, comme on en découvre rarement dans le monde, selon Mathieu Savard.

Le projet est à l’étape de l’évolution environnementale et si toutes les autorisations sont obtenues, la mine pourrait être en activité en 2026.

Entre les premières activités d’exploration et le début des activités minières, il se sera lors écoulé plus de dix ans et plus d’un milliard auront été dépensés.