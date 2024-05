BMO Groupe financier rapporte un bénéfice en hausse et augmente son dividende

(Toronto) BMO Groupe financier a augmenté son dividende après avoir rapporté un bénéfice de 1,87 milliard au cours de son plus récent trimestre, comparativement à 1,03 milliard un an plus tôt.

La Presse Canadienne

La banque a annoncé qu’elle versera désormais un dividende trimestriel de 1,55 $ par action, en hausse de quatre cents par rapport à 1,51 $ par action.

Cette hausse du paiement aux actionnaires intervient alors que BMO a indiqué que son bénéfice s’est élevé à 2,36 $ par action pour le trimestre qui a pris fin le 30 avril, en hausse par rapport à 1,26 $ par action pour la même période l’an dernier.

Ses revenus ont totalisé 7,97 milliards, en hausse par rapport à 7,79 milliards pour le deuxième trimestre de 2023, tandis que sa provision pour pertes sur créances s’est élevée à 705 millions, en baisse par rapport à 1,02 milliard un an plus tôt.

Sur une base ajustée, BMO a affirmé avoir gagné 2,59 $ par action, en baisse par rapport à un bénéfice ajusté de 2,89 $ par action au deuxième trimestre de l’année dernière.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,77 $ par action, selon LSEG Data & Analytics.