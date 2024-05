Indigo a déclaré qu’elle s’attend à ce que la transaction soit conclue en juin et que ses actions soient radiées de la Bourse de Toronto quelque temps après.

(Toronto) Les actionnaires d’Indigo Books & Music ont voté pour un accord qui verra le détaillant devenir une société privée.

La Presse Canadienne

L’offre de 2,50 $ par action émane de Trilogy Retail Holdings et de Trilogy Investments, qui détiennent une participation de 56 % dans Indigo et sont la propriété de Gerald Schwartz, le conjoint de la directrice générale d’Indigo, Heather Reisman.

Les sociétés Trilogy proposaient initialement 2,25 $ par action, mais ont augmenté leur offre en avril.

Pour que l’offre soit acceptée, elle nécessitait un vote d’approbation à la majorité des deux tiers des actionnaires d’Indigo et à la majorité simple des actionnaires non liés à Trilogy et à ses sociétés affiliées.

L’accord a été soutenu par un comité spécial d’examen d’administrateurs indépendants formé par Indigo et a reçu l’approbation de la Cour supérieure de justice de l’Ontario le mois dernier.

