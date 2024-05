À la demande de l’Autorité de marchés financiers (AMF), un administrateur provisoire prendra le contrôle d’Élan Future pour protéger le public. L’entreprise qui prétend pouvoir « mettre un terme à la crise énergétique » a attiré des investissements totalisant 8,9 millions de dollars. L’argent a plutôt servi à payer les dépenses personnelles de son propriétaire.

Ulysse Bergeron La Presse

« Une partie significative de l’actif [d’Élan Future] a été utilisée à une fin autre que celle pour laquelle elle était destinée », explique l’Autorité de marchés financiers dans un communiqué publié vendredi.

Le gardien des marchés financiers précise que « des malversations, détournements ou abus de confiance ont été commis notamment par Jérôme-Olivier Malo », propriétaire de l’entreprise.

Déjà, en décembre, l’AMF avait obtenu des ordonnances pour bloquer les comptes des entreprises appartenant à M. Malo. Cette fois, c’est la Cour supérieure du Québec qui ordonne la nomination d’un administrateur provisoire à Élan Future et d’autres sociétés qui appartiennent à M. Malo. Le mandat de cet administrateur est de protéger le public en assurant la surveillance des opérations des entreprises.

Au cours des dernières années, des investisseurs ont injecté plus de 8,9 millions de dollars dans Élan Future par le biais de contrats liés aux Elan Coin, une cryptomonnaie créée par l’entreprise.

L’entreprise de Granby soutient avoir développé un « amplificateur sophistiqué d’énergie » qui permettrait de multiplier « par 10 l’autonomie » des véhicules électriques et de recharger leurs batteries qu’une fois tous les deux mois. En s’appuyant sur le concept de « résonance paramétrique », cette technologie pourrait « mettre un terme à la crise énergétique », selon Élan Future.

Or, la presque totalité des sommes reçues n’aurait pas servi aux activités du développement de la technologie. Dans une première décision rendue par le tribunal, en décembre, il est avancé que « seulement environ 622 357,39 $ des sorties de fonds pourraient peut-être être liés à des dépenses d’entreprise ».

L’AMF estime que Jérôme-Olivier Malo et ses sociétés pourraient avoir, en fait, déployé « un stratagème » où les montants recueillis auprès des investisseurs « seraient utilisés pour payer des dépenses personnelles ».

Jusqu’à présent, l’enquête de l’AMF a permis de constater que les sommes avancées par les investisseurs ont servi à l’acquisition de deux Tesla, une motocyclette Ducati, une Toyota ainsi qu’un navire et deux immeubles.

« De l’avis du Tribunal, ces graves manquements apparents risquent de causer un préjudice irréparable à l’intégrité des marchés financiers et au public investisseur ainsi que d’affecter la confiance des investisseurs dans ces marchés », peut-on lire dans le jugement qui accompagne les ordonnances de décembre.

Celles-ci ciblent des entreprises de Jérôme-Olivier Malo, mais aussi des partenaires d’affaires : Marie-Soleil Baril, Dominik Bilodeau, Alexandre Cossette, Martin Isabelle et Nicolas Maltais. L’AMF a par ailleurs indiqué à La Presse que « des avis de contestation » ont été déposés par certains d’entre eux, mais qu’aucune audition n’a été fixée à ce jour.

Lors d’une entrevue accordée l’an dernier au site TradingView, Jérôme-Olivier Malo soutenait avoir constitué une équipe chevronnée composée « de physiciens qui défient le statu quo, d’ingénieurs d’Hydro-Québec qui ont de l’électricité dans les veines, de magiciens de la finance qui voient au-delà des résultats financiers et d’investisseurs providentiels qui ont le regard fixé sur un horizon éclairé par l’innovation. »

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Jonathan Côté, dément ces prétentions. « On ne travaille pas avec cette personne-là. C’est vraiment quelqu’un avec qui on n’a pas de lien. » Il ajoute : « Nous-même, on a trouvé les prétentions de l’entreprise assez étonnantes. Ce ne sont pas les premiers à arriver avec des solutions un peu miraculeuses. Et généralement quand c’est trop beau pour être vrai, c’est justement trop beau pour être vrai. »