La demande d’autorisation d’action collective contre Bombardier, son directeur général de l’époque Alain Bellemare et son dirigeant principal des finances, John Di Bert, avait été déposée le 14 février 2019.

Une action collective en dommages contre Bombardier a été autorisée par la Cour supérieure du Québec, alléguant des déclarations « fausses et trompeuses » ainsi que des manquements à l’obligation d’information occasionnelle de la société concernant ses prévisions de 2018.

La Presse Canadienne

La demande d’autorisation d’action collective contre Bombardier, son directeur général de l’époque Alain Bellemare et son dirigeant principal des finances, John Di Bert, avait été déposée le 14 février 2019.

Bombardier a affirmé lundi qu’elle a l’intention de se « défendre vigoureusement » contre cette poursuite visant d’anciens dirigeants, et que la société et les défendeurs nient tout acte répréhensible. Elle a dit évaluer ses options, y compris la possibilité d’un appel.

L’action collective en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec concerne les personnes et entités ayant acquis ou acheté des titres de Bombardier durant la période du 2 août 2018 au 8 novembre 2018 inclusivement.

La poursuite souligne un « virage de 180 degrés » dans les rapports de gestion entre ces deux dates, concernant le produit de la vente de Downsview, ayant fait chuter la valeur des actions de Bombardier.

L’action collective allègue que la baisse en valeur des titres de Bombardier a causé des dommages importants au représentant du groupe ainsi qu’aux membres et est une « conséquence directe des déclarations fausses et trompeuses ainsi que des manquements à l’obligation d’information occasionnelle des défendeurs concernant la Directive 2018 ».

« La Cour ne s’est pas encore penchée et n’a pas statué sur le bien-fondé des allégations et Bombardier examine actuellement la décision d’autorisation et évalue ses options, y compris la possibilité d’un appel », a affirmé Bombardier dans un communiqué, lundi.