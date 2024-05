Dans un communiqué, le président et chef de la direction de l’entreprise, George Schindler, a souligné que les résultats de l’entreprise lors du deuxième trimestre ont été positifs, surtout dans un contexte d’incertitude financière qui plane toujours sur certains secteurs d’activité de ses clients.

Avec le ralentissement économique, les clients de la firme de services-conseils en informatique CGI continuent de mettre la pédale douce sur leurs investissements en technologie. La société montréalaise est toutefois parvenue à augmenter ses marges grâce à ses efforts de réduction de coûts.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Malgré les vents de face, CGI affiche des marges ajustées avant amortissement, intérêts et impôts de 16,8 % au deuxième trimestre clos le 31 mars, comparativement à 16,2 % à la même période l’an dernier.

« C’est une combinaison de l’effet du type de service vendu ainsi que de nos mesures d’optimisation des coûts », résume le président et chef de la direction de l’entreprise, George Schindler, lors d’une conférence téléphonique, mercredi, pour discuter des résultats avec les analystes financiers.

« Il y a une partie (de l’amélioration) qui va rester quand on pense aux optimisations de coûts, mais nous allons en laisser aller une partie, pour les bonnes raisons, avec des investissements continus dans l’intelligence artificielle et notre développement », ajoute M. Schindler.

CGI a lancé un programme d’optimisation de ses coûts au mois de septembre, notamment en adaptant la taille de son portefeuille immobilier et en améliorant son efficacité opérationnelle. La mesure a conduit à des mises à pied représentant 1 % des effectifs mondiaux.

Au Québec, l’entreprise a mis à pied 19 employés à Québec en octobre, suivi de 55 autres employés à Montréal en novembre et de 65 autres personnes à Montréal en février, selon les avis de licenciement collectif envoyés au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Un verdict mitigé

Le verdict des analystes financiers est partagé quant aux résultats du deuxième trimestre en mettant dans la balance la demande plus faible et les marges plus élevées.

Dans l’ensemble, l’analyste Suthan Sukumar, de Stifel, voit le verre à moitié plein. « En fin de compte, les résultats sont meilleurs que les craintes initiales. La résilience des marges et des bénéfices démontre le côté défensif du modèle d’entreprise. »

Pour sa part, l’analyste Daniel Chan, de Valeurs mobilières TD, juge que les résultats confirment sa décision de rester sur les lignes de côté il y a un mois. « En tenant compte de l’acquisition de Momentum Consulting, la croissance interne serait négative. »

La faiblesse de la demande n’est pas une surprise, croit Jérôme Dubreuil, de Desjardins Marché des capitaux. « Les multinationales comparables continuent de composer avec un contexte difficile, avec des clients qui ont des contraintes budgétaires, particulièrement dans le secteur bancaire et les dépenses technologiques. L’anticipation de taux d’intérêt plus élevés pour longtemps n’aide pas à cet égard. »

M. Schindler a reconnu que le contexte économique affectait la demande, notamment dans les secteurs bancaires et manufacturiers. Les intentions des entreprises laissent cependant croire que la demande pour les investissements technologiques demeurera résiliente dans un contexte de numérisation et de développement de l’intelligence artificielle, selon lui.

Le patron de CGI a cité un sondage récent auprès de sa clientèle pour démontrer son propos. « Quand nous interrogeons nos clients sur leur budget en technologie, plus de 75 % affirment qu’ils ont l’intention de les maintenir ou de les augmenter. »

M. Dubreuil, pour sa part, voit poindre une reprise à l’horizon. « Nous anticipons une accélération de la croissance pour le reste de l’année, ce qui est en ligne avec les commentaires de l’industrie », avance l’analyste de Desjardins Marché des capitaux.

Le bénéfice net de CGI a augmenté de 1,8 % pour s’établir à 426,9 millions. Le bénéfice ajusté dilué par action est de 1,97 $. Les revenus, pour leur part, ont augmenté de 0,7 % pour s’établir à 3,74 milliards, mais sont restés stables en devise constante.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice ajusté par action de 1,95 $ et des revenus de 3,78 milliards, selon la firme de données financières Refinitiv.

L’action de CGI perdait 2,38 $, ou 1,71 %, à 137,11 $ à la Bourse de Toronto en avant-midi tandis que l’action a perdu près de 14 % depuis son sommet de mars.