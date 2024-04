MTY annonce un bénéfice et des revenus en baisse

Le Groupe d’alimentation MTY annonce que son bénéfice du premier trimestre a diminué par rapport à l’année précédente, ses revenus ayant également baissé.

La Presse Canadienne

Le directeur général de MTY, Éric Lefebvre, affirme que les résultats ont été affectés par la réduction des dépenses de consommation et les conditions météorologiques extrêmes, principalement au cours des six premières semaines de 2024.

Le franchiseur et exploitant de restaurants a déclaré un bénéfice de 17,3 millions, ou 71 cents par action, pour le trimestre qui s’est terminé le 29 février.

Ce résultat est en baisse par rapport au bénéfice de 18,4 millions, ou 75 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus pour le trimestre ont totalisé 278,6 millions, en baisse par rapport aux 286,0 millions du même trimestre de l’année dernière, tandis que le chiffre d’affaires d’établissements comparables a chuté de 3 % d’une année sur l’autre au premier trimestre.

Le Groupe MTY franchise et exploite des restaurants dans plus de 90 bannières différentes au Canada, aux États-Unis et à l’international.