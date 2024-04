Groupe MTY a dévoilé vendredi des résultats inférieurs aux attentes des analystes pour son premier trimestre, qui a vu des conditions météorologiques extrêmes perturber les activités de ses restaurants franchisés.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Le mois de janvier a été marqué par d’importantes tempêtes dans l’est et le centre des États-Unis. Des tornades ont aussi frappé l’État de la Floride. « Dans plusieurs régions, les gens étaient plus ou moins confinés à la maison en raison de la météo », a expliqué son président-directeur général, Éric Lefebvre, lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats trimestriels de la société montréalaise.

Le propriétaire des enseignes Valentine, Thaï Express et Sushi Shop a enregistré une baisse de ses ventes comparables de 3 % au premier trimestre clos le 29 février. Les ventes comparables sont un indicateur important pour les commerces, car elles permettent de mesurer la croissance, en excluant les acquisitions ainsi que les ouvertures et fermetures d’établissements.

M. Lefebvre a reconnu que le contexte économique était difficile pour les consommateurs, mais il a indiqué que la météo éclipsait des signes de résilience de la part des consommateurs. « Nous avons vu les ventes baisser drastiquement en janvier avec les conditions météorologiques, mais les ventes ont rebondi dans la deuxième moitié de février et en mars. […] Les dépenses ont repris après la normalisation des conditions météorologiques. »

En février, il avait mentionné que les finances des ménages étaient plus serrées et que cela avait freiné leurs dépenses aux restaurants l’automne dernier.

La société a encore manqué de peu son objectif d’ouvrir plus de restaurants qu’elle n’en ferme. Le réseau MTY a ouvert 75 restaurants au cours du premier trimestre, mais en a fermé 79. L’écart de quatre fermetures nettes est toutefois beaucoup moins grand que celui de 36 fermetures nettes au cours de la même période l’an dernier.

« Le premier trimestre est toujours le plus difficile pour les ouvertures et fermetures, tandis que les mois de janvier et février sont les plus difficiles pour notre industrie, explique le dirigeant. Malgré ce contexte saisonnier, nous sommes passés près de l’équilibre. »

Le Groupe MTY franchise et exploite 7112 restaurants dans plus de 90 enseignes différentes au Canada, aux États-Unis et à l’international.

Le patron de MTY a indiqué que l’entreprise avait peu d’appétit pour les acquisitions en ce moment. « Je ne m’attends pas à quelque chose de significatif cette année. Il pourrait toujours avoir une occasion qu’on ne peut pas laisser filer, mais en ce moment, nous n’envisageons rien de significatif, rien qui augmenterait notre endettement de manière importante. »

Avec les taux d’intérêt élevés, il a également mentionné qu’il estimait que le remboursement de la dette était une bonne utilisation du capital. « Ça réduit le poids du service de la dette et nous donne une réserve pour les occasions à venir. »

Pour le premier trimestre, MTY a dévoilé un bénéfice net de 17,3 millions, comparativement à 18,4 millions à la même période l’an dernier. Le bénéfice par action s’est établi à 71 cents. Les revenus, pour leur part, ont décliné de 3 % pour s’établir à 278,6 millions.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 85 cents et des revenus de 276 millions, selon la firme de données financières Refinitiv.

L’action de MTY perdait 3,85 $, ou 7,68 %, à 46,29 $ à la Bourse de Toronto en avant-midi.