Groupe Jean Coutu, Dollarama et le Cirque du Soleil figurent au palmarès des entreprises d’ici ayant la meilleure réputation au Québec, selon une vaste étude réalisée par Léger. Pour une deuxième année, les grands épiciers brillent par leur absence dans ce top 10, ce que la firme de sondage interprète comme une forme de « désaveu ».

Google, Groupe Jean Coutu, Canadian Tire, Dollarama et YouTube comptent parmi les entreprises les plus réputées au Québec. C’est ce qui ressort de la 27e édition de l’étude Réputation de Léger. À l’échelle canadienne, Google occupe également la première position.

Dans le cadre de cette enquête annuelle, 38 632 personnes ont été interrogées au pays, dont 17 257 au Québec. Près 388 entreprises dans 35 secteurs d’activités différents ont été évaluées.

Mauvaise nouvelle pour les épiceries traditionnelles : elles perdent une fois de plus des plumes cette année. Elles ont même été éjectées du top 20 des entreprises les plus réputées. IGA et Metro se glissent respectivement au 26e et au 27e rang. Par contre, les enseignes à rabais ont pour leur part gagné des points. Maxi et Super C occupent la 19e et la 20e position.

« Le panier d’épicerie qui n’a pas cessé d’augmenter, certaines stratégies commerciales de réduflation de certains acteurs du secteur alimentaire nous oblige, entre autres, encore cette année à expliquer les baisses généralisées des scores des meilleurs par une perte de pouvoir d’achat que les consommateurs refusent d’assumer », a expliqué Christian Bourque, vice-président exécutif et associé de Léger, dans un communiqué publié mercredi.

Le palmarès des 10 entreprises les mieux réputées au Québec en 2024* Google (Score : 81) Groupe Jean Coutu (Score : 81) Canadian Tire (Score : 77) Dollarama (Score : 74)** YouTube (Score : 74) Cirque du Soleil (Score : 74) Interac (Score : 74) Sony (Score : 74) Samsung (Score : 72) Microsoft (Score : 69)

* Méthodologie : 17 257 Québécois ont été sondés afin d’explorer leur point de vue sur 388 entreprises dans 35 secteurs d’activités différents. ** En cas d’égalité sur le score de réputation, le taux de bonne opinion (1), le taux de mauvaise opinion (2) et enfin le taux de notoriété nous servent à départager le rang, en ordre.