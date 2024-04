La société montréalaise Nuvei affirme qu’Advent est un investisseur de longue date dans le secteur des technologies de paiement et que l’entreprise devrait bénéficier de son expertise.

(Montréal) La société de technologie de paiement Nuvei a annoncé avoir signé un accord en vue de sa privatisation par Advent International, aux côtés des actionnaires canadiens existants Philip Fayer, Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

La Presse Canadienne

Selon les modalités de l’entente divulguée lundi, les actionnaires recevront 34 $ US par action en espèces dans le cadre d’un accord qui confère à l’entreprise une valeur de 6,3 milliards US.

M. Fayer restera président et directeur général de la société, l’équipe de direction actuelle demeurera également en poste et Montréal sera encore le siège social, a indiqué Nuvei dans un communiqué.

M. Fayer détiendra ou contrôlera indirectement environ 24 % de la société privée résultante, tandis que Novacap en détiendra 18 % et que la CDPQ aura une participation de 12 %.

Selon le PDG, cet accord marque le début d’un nouveau chapitre « passionnant » pour l’entreprise.

« Nous sommes heureux de nous associer à Advent pour continuer à répondre aux besoins de nos clients et de nos employés, et pour capitaliser sur les opportunités significatives offertes par cet investissement », a déclaré M. Fayer.

« L’arrivée d’un partenaire doté d’une expérience aussi vaste dans le secteur des paiements continuera à soutenir notre développement », a-t-il ajouté.

Bo Huang, directeur général d’Advent, a souligné que Nuvei a créé une plateforme de paiement mondiale différenciée.

« Notre expertise et notre expérience dans le domaine des paiements nous permettent d’être convaincus de l’opportunité de soutenir Nuvei alors qu’elle continue à se développer à partir de sa base au Canada pour devenir un acteur mondial dans ce domaine », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Nuvei pour capitaliser sur les opportunités émergentes et contribuer à façonner l’avenir de l’industrie des paiements », a-t-il soutenu.

En janvier, Nuvei a annoncé un accord de partenariat avec la société de logiciels Adobe pour permettre aux clients d’accéder à sa technologie de paiement.

L’accord avec Adobe fait suite à un partenariat entre Nuvei et Microsoft annoncé l’année dernière et qui verra l’éditeur de logiciels commencer à utiliser la technologie de paiement de Nuvei au Moyen-Orient et en Afrique.

L’accord avec Advent, qui nécessite l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires, devrait être finalisé fin 2024 ou au premier trimestre 2025.

Nuvei a indiqué que la transaction bénéficie du soutien de chacun des détenteurs d’actions à droit de vote multiple de la société, soit M. Fayer, Novacap et la CDPQ, qui représentent collectivement environ 92 % des droits de vote attachés à toutes les actions.