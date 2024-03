(Vancouver) L’action de Lululemon Athletica a chuté d’environ 17 % vendredi matin et est restée en baisse en début d’après-midi, alors que les marchés réagissaient aux résultats financiers de l’entreprise publiés la veille.

La Presse Canadienne

Jeudi, l’entreprise de vêtements dont le siège social se trouve à Vancouver a annoncé avoir généré un bénéfice de 669,5 millions US lors de son quatrième trimestre, comparativement à 119,8 millions US pour la même période un an plus tôt.

Malgré cette hausse, les dirigeants de l’entreprise ont signalé que le trimestre qui a pris fin le 28 janvier avait été marqué par la faiblesse du marché américain.

L’entreprise a également constaté une augmentation du nombre de jeunes clients faisant leurs achats chez Lululemon, ce qui a entraîné une demande accrue de tailles plus petites et d’une gamme de couleurs plus large.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, le chef de la direction de Lululemon, Calvin McDonald, a toutefois avoué que l’entreprise ne disposait pas de suffisamment de produits pour répondre à la demande.

Il a assuré que l’entreprise examinera plus en détail la manière dont son assortiment de produits et ses stratégies pourraient mieux satisfaire la demande des consommateurs plus jeunes.