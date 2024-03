(Toronto) La Banque Royale du Canada élargit le rôle de sa cheffe des affaires juridiques Maria Douvas dans la foulée du départ de son chef de l’administration et de la stratégie.

La Presse Canadienne

Dans une note interne, le président et chef de la direction de RBC, Dave McKay, a annoncé que Mme Douvas sera désormais cheffe des affaires juridiques et administratives, et qu’il assumera un rôle plus large dans l’élaboration de l’avenir de la banque.

Mme Douvas s’est jointe à RBC en 2016 et a depuis gravi les échelons au sein de la direction.

En plus de son mandat actuel, elle supervisera la stratégie d’entreprise, les achats, l’immobilier d’entreprise, le climat et le bureau principal des données.

Cette décision intervient alors que RBC a annoncé que Christoph Knoess, qui était son chef de l’administration et de la stratégie, quittera la banque.

Avant de se joindre à RBC en 2019, M. Knoess était associé au sein du cabinet de conseil McKinsey.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : RY)