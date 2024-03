Le spectre d’une grève des agents de bord chez Transat A. T. et l’usure prématurée de moteurs Pratt & Whitney – un problème qui touche bon nombre de transporteurs – a grugé la rentabilité du spécialiste du voyage d’agrément, qui a creusé sa perte au premier trimestre malgré une hausse de ses revenus.

Même si la compagnie à l’étoile bleue a fini par s’entendre avec ses quelque 2100 salariés en février dernier, l’incertitude entourant un potentiel conflit de travail s’est reflétée sur les réservations. La société mère d’Air Transat a ainsi affiché une perte nette de 61 millions, ou 1,58 $ par action, pendant les mois de novembre, décembre et janvier. À la même période l’an dernier, sa perte nette s’était chiffrée à 57 millions, ou 1,49 $ par action.

« La spéculation persistante à l’égard d’une potentielle grève des agents de bord à partir de novembre dernier a clairement nui aux réservations et aux revenus aériens unitaires pour la saison hivernale », a indiqué jeudi la présidente et cheffe de la direction de Transat, Annick Guérard, dans un communiqué.

De leur côté, les revenus ont grimpé de 18 %, à 786 millions.

Parallèlement, le voyagiste et transporteur aérien québécois est rattrapé par les problèmes d’usure prématurée qui touche les moteurs Pratt & Whitney que l’on retrouve sous les ailes de ses Airbus A321LR. Chez Transat, quatre appareils sont actuellement cloués au sol en raison des inspections que le constructeur de moteurs doit réaliser. Ce nombre devrait grimper à six plus tard cette année et passer à huit en 2025.

« Les coûts engendrés, dont ceux concernant la location temporaire d’avions de remplacement, ont exercé une pression sur la rentabilité », affirme Mme Guérard.

L’entreprise québécoise s’attend à être dédommagée par Pratt & Whitney, mais on ignore encore l’ampleur du montant qui pourrait être obtenu auprès de la multinationale américaine.

Abstraction faite des éléments non récurrents, la perte ajustée de Transat pour le trimestre terminé le 31 janvier dernier s’est chiffrée à 81 millions, ou 2,11 $ par action, comparativement à une perte ajustée de 62 millions, ou 1,62 $, à la même période en 2023.

Cette performance trimestrielle s’est avérée sous les attentes des analystes sondés par la firme Refinitiv. Ceux-ci anticipaient des revenues de 797 millions ainsi qu’une perte ajustée par action de 1,22 $.

« La capacité de Transat a grimpé de 25 %, mais la croissance du volume de passagers n’a été que de 20 %, ce que l’entreprise attribue à l’incertitude provoquée par la menace de grève de ses agents de bord », souligne l’analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, dans une note.

Transat est toujours lourdement endettée. Sa dette frôlait les 2 milliards en date du 31 janvier dernier.